Ashley Roberts, Türkiye tatilinde güneşin bedelini esprili sözlerle anlattı

Bir dönem dünyanın en ünlü müzik gruplarından Pussycat Dolls'un üyesi olan İngiliz şarkıcı ve sunucu Ashley Roberts, Türkiye'de tatil yaparken yaşadığı güneş yanığıyla dikkatleri üzerine çekti. Fethiye'de sıcak havanın tadını çıkaran 43 yaşındaki sanatçı, mavi bikinisiyle plajda güneşlenirken fazla vakit geçirince kalçasında oluşan yanığı Instagram hesabında 718 bin takipçisiyle paylaştı.

Roberts, yayınladığı videoda bikinisinin alt kısmını hafifçe kaldırarak yanık bölge ile doğal ten rengi arasındaki farkı gösterdi. "İlk gün, asla ders almam" ifadelerini kullanan şarkıcı, ağrısını "Çok sıcağım" sözleriyle esprili bir şekilde dile getirdi.

KİTAP TANITIMI SONRASI TÜRKİYE TURU

Yeni kitabı Breathwork: Techniques for Better Mental, Emotional and Physical Health'in tanıtımını tamamlayan Roberts, yakın bir arkadaşıyla birlikte Türkiye'ye gelerek tatilin tadını çıkarmaya başladı. Tatil öncesinde verdiği röportajlarda, sağlıklı yaşam yolculuğuna ve geçmişte yaşadığı sağlık sorunlarına değinen ünlü isim, özellikle Pussycat Dolls döneminde yaşadığı zorlukları anlattı.

"VÜCUDUM İFLAS ETTİ"

2005 yılında çıkardıkları ilk albümle dünya çapında ün kazanan grubun yoğun temposunun sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Roberts, o dönemde artrit, zona, egzama, mide ülseri ve şiddetli baş ağrıları yaşadığını ifade etti. "Bir gün içinde üç farklı ülkede sahneye çıkıyorduk. Vücudum artık dayanamadı" diyen sanatçı, hastanede olmasına rağmen konserlere devam etmek istediğini söyledi.