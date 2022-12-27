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"Asgari ücret" çıkışıyla tepki çeken Selen Görgüzel, tartışma yaratacak sözlere imza attı: Hesabı bana ödeten erkeğe etek giydiririm

Magazin Haberleri

"Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz" sözlerinden dolayı kısa sürede gündem olan ve tepki çeken şarkıcı Selen Görgüzel'den bir dikkat çeken açıklama daha geldi. Görgüzel, "Eğer hesabı ödeten bir sevgilisi olursa ona etek giydirip, hesabı da kendisinin ödeyeceğini" söyledi.

Geçtiğimiz aylarda yönetmen Hamdi Alkan ile tek celsede boşanan Selen Görgüzel, paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Görgüzel geçtiğimiz günlerde "Asgari ücretli sevgiliniz olur mu?" sorusuna verdiği cevapla gündem olmuştu. "Benimle yaşayamaz. Komplekse girer. Erkeksi duyguları rencide olur. İyi bir yere götüremezse gururu kırılır. O yüzden davul bile dengi dengine." sözleriyle tepki çeken Görgüzel, ardından özür mesajı yayınlamıştı.

'Asgari ücret' çıkışıyla tepki çeken Selen Görgüzel, tartışma yaratacak sözlere imza attı: Hesabı bana ödeten erkeğe etek giydiririm

FEMİNİZMİ YERDEN YERE VURDU

Asgari ücret açıklamalarının yankıları hala sürerken, 2. Sayfa'ya konuk olan Selen Görgüzel tartışma yaratacak sözlere imza attı. Ünlü isim "Hesabı öderim, eteği de giydiririm! Ben kendimi değerli buluyorum bu feminizm kadın erkek dengesini bozdu, kadının değerini yok etti. Biz de yaparız hadi bakalım futbol neden kadınlar oynamıyor?" dedi.

'Asgari ücret' çıkışıyla tepki çeken Selen Görgüzel, tartışma yaratacak sözlere imza attı: Hesabı bana ödeten erkeğe etek giydiririm

'Asgari ücret' çıkışıyla tepki çeken Selen Görgüzel, tartışma yaratacak sözlere imza attı: Hesabı bana ödeten erkeğe etek giydiririm

'Asgari ücret' çıkışıyla tepki çeken Selen Görgüzel, tartışma yaratacak sözlere imza attı: Hesabı bana ödeten erkeğe etek giydiririm

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Turgay Çakmak:

LAFA GELİNCE EŞİTLİK MADDİYAT SÖZ KONUSU OLUNCA EFELENİRSİNİZ NE MECBURİYETİ VAR ERKEKLERİN İŞİNİZ GÜCÜNÜZ PARA MADDİYAT VARSIN ÇİRKİN OLSUN BİR GÖZÜDE KÖR OLSUN FARKETMEZZ DEGİLMİİ

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Hüseyin Serdar Yilmaz:

alışkanlık haline geldi tabi bedava yaşamak etek giyenler belli bu memlekette

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