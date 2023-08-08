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Asena Dere'nin babası Burhan Çakmak hayatını kaybetti

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Hasan-Asena Dere çiftinin babası Burhan Çakmak, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Asena ve eşi Hasan Dere, babalarını Didim'in Denizköy Beldesinde toprağa verdiler.

Türkiye tatilini babasının yaşadığı Didim'de geçiren Hasan-Asena Dere çiftinin babaları Burhan Cakmak kanser tedavisi gördüğü hastanede 3 gün önce yoğun bakıma kaldırılmıştı…

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Son günlerinde sürekli Didim'de babasının yanında olan Asena, dün gece hastaneden gelen acı bir haberle adeta yıkıldı…

Babası Burhan Çakmak'ın kanserle verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini öğrenen Asena, kendi ailesinden hayatta kalan son kişi olan babasını eşi Hasan Dere ile birlikte Didim'in Denizköy Beldesinde toprağa verdi…

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Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Hasan Dere Türkiye Magazin Haberler

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