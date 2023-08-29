Arzum Onan'la 27 yıllık evliliğini bitiren Mehmet Aslantuğ, ihanet iddiasını kesin bir dille yalanladı

Geçtiğimiz mayıs ayında Arzum Onan ile 27 yıllık evliliği tek celsede biten Mehmet Aslantuğ'un adı iş insanı Gözde Akpınar ile anıldı. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak hakkındaki ihanet iddiasını kesin bir dille yalanlayarak "Boşanmayı da ben istemedim. Daha doğrusu ayrılmayı ben istemedim. Arzum yorulduğunu ve kendini bulmak istediğini söyleyerek, ayrı eve çıkmak istediğini söyledi" dedi.