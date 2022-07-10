Arda Kural kötü günleri tamamen geride bıraktı! Son hali görenleri şaşkına çevirdi
Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Bir dönem ekranların "Yerli Leonardo DiCaprio'su" olarak anılan ünlü oyuncu Arda Kural, sıkıntılı günleri geride bıraktı. Kural, Kurban Bayramı için yaptığı paylaşımda, değişimiyle kendine hayran bıraktı.
Türk sinema tarihinde izleyicilerin "Yerli Leonardo DiCaprio" adıyla andığı ünlü oyuncu Arda Kural, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle ekranlardan uzaklaşmıştı. Psikoz teşhisi konulan 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakaplı yakışıklı oyuncu, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.
Kötü günleri geride bırakmak için çabalayan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla kendine hayran bıraktı. Twitter hesabından yaptığı bayram paylaşımında, son çekilen fotoğrafını paylaşan Arda Kural'a yorum yağdı.