Arayış dizisindeki soyunma sahnesi izleyicileri çileden çıkardı

Disney Plus'ta yayınlanan Arayış dizisindeki bir sahnede Mehmet Günsür'ün oynadığı Tufan, herkese "Soyunun" diyor herkes bir anda çırılçıplak kalıyor. Dizideki sahne bir anda sosyal medyada viral olunca "Midem bulandı" yorumları da beraberinde geldi.

Başrollerini Aslı Enver, Mehmet Günsür, Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak gibi başarılı isimlerin paylaştığı Arayış dizisi, Disney Plus'ta izleyiciyle buluştu. Dizideki bir sahne ise izleyicileri şaşkına çevirdi.

HERKES ÇIRILÇIPLAK KALDI

Dizinin bir sahnesinde Mehmet Günsür'ün oynadığı Tufan karakteri, kendisiyle seans yapmaya gelenlere "Soyunun" diye bağırıyor. Tufan'ı duyanlar ise bir anda soyunmaya başlıyor ve saniyeler içinde herkes çırılçıplak kalıyor. Aslı Enver'in hayat verdiği Nisan, durum karşısına tepkisiz kalırken Tufan'ın "Soyun ya da git" sözleriyle iyice şaşkına dönüyor.

İZLEYİCİLERİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Arayış'taki soyunma sahnesi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dilene düştü. Sahneden rahatsız olan birçok kullanıcı "Midem bulandı" ve "Bu nasıl sanat" yorumu yapıldı.

ARAYIŞ'IN KONUSU NEDİR?

Nisan, metropol hayatından sıkılan, mutsuz, hayatta yoluna kaybeden bir kadındır. Nisan'ın hayatı, beraber bir şifa seansına katıldıktan sonra ortadan kaybolan arkadaşının peşine düşmesiyle bambaşka bir hal alır. Arkadaşının izini sürerken bir tarikata ulaşan Nisan, ne kadar şüphe duysa da tarikatın vaatlerine karşı koyamaz ve gizemli biri olan Tufan'ın peşinden bir maceraya atılır.