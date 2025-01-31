Aras Bulut İynemli'nin babası son yolculuğuna uğurlandı: Zor gününde dostları yalnız bırakmadı

Babası Cengiz İynemli'yi kaybeden Aras Bulut İynemli'yi cenaze töreninde Çağatay Ulusoy, Ercan Kesal, Engin Öztürk ve Necip Memilli gibi sanatçı dostları yalnız bırakmadı.

Uzun bir süreden bu yana kanser tedavisi gören Cengiz İynemli, Kilyos Camii'nde ikindi namazına müteakip düzenlenen töreninin ardından toprağa verildi.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

tv100 Magazin Hattı'nın haberine göre; Aras Bulut İynemli'yi bu zor gününde yakın dostları arasında yer alan eski rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu, Ercan Kesal, Çağatay Ulusoy, Necip Memilli gibi eski rol arkadaşları ve yakın dostları Engin Öztürk, Taner Ölmez, Ahsen Eroğlu, Kubilay Aka gibi isimler yalnız bırakmadı.

İynemli'nin eski sevgilisi Bige Önal da törene çelenk gönderdi.