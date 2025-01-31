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Aras Bulut İynemli'nin babası son yolculuğuna uğurlandı: Zor gününde dostları yalnız bırakmadı

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Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, babası Cengiz İynemli'yi kaybetti. Cenaze töreninde İynemli'yi yakın dostları Çağatay Ulusoy, Ercan Kesal, Engin Öztürk ve Necip Memilli yalnız bırakmadı.

Babası Cengiz İynemli'yi kaybeden Aras Bulut İynemli'yi cenaze töreninde Çağatay Ulusoy, Ercan Kesal, Engin Öztürk ve Necip Memilli gibi sanatçı dostları yalnız bırakmadı.

Uzun bir süreden bu yana kanser tedavisi gören Cengiz İynemli, Kilyos Camii'nde ikindi namazına müteakip düzenlenen töreninin ardından toprağa verildi.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

tv100 Magazin Hattı'nın haberine göre; Aras Bulut İynemli'yi bu zor gününde yakın dostları arasında yer alan eski rol arkadaşı Rıza Kocaoğlu, Ercan Kesal, Çağatay Ulusoy, Necip Memilli gibi eski rol arkadaşları ve yakın dostları Engin Öztürk, Taner Ölmez, Ahsen Eroğlu, Kubilay Aka gibi isimler yalnız bırakmadı.

Aras Bulut İynemli'nin babası son yolculuğuna uğurlandı: Zor gününde dostları yalnız bırakmadı

İynemli'nin eski sevgilisi Bige Önal da törene çelenk gönderdi.

Aras Bulut İynemli'nin babası son yolculuğuna uğurlandı: Zor gününde dostları yalnız bırakmadı

Aras Bulut İynemli'nin babası son yolculuğuna uğurlandı: Zor gününde dostları yalnız bırakmadı

Aras Bulut İynemli'nin babası son yolculuğuna uğurlandı: Zor gününde dostları yalnız bırakmadı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Allah rahmet eylesin.. Bu arada Siyah giyinip siyah gözlük bizim kültürümüzde yok.. çok komik görünüyor ısrarla sürdüren var. Bizde cenazeye süslü gidilmez klasik kıyafet giyer traş falan olmayız yas budur..

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