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Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler

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Bir süredir kızı Tuğçe Tayfur ile arası bozuk olan ve soyadı krizi yaşayan usta sanatçı Ferdi Tayfur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tayfur'un vefatının ardından gözlerin çevrildiği eski eşi Necla Nazır, "Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" açıklamasında bulundu.

Arabesk müziğin en sevilen isimleri arasında ilk sıralarda yer alan Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayata veda etti. Sevenleri veda mesajlarını art arda paylaşırken, eski eşi Necla Nazır da sessizliğini bozdu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Necla Nazır, Ferdi Tayfur'un vefatının ardından "Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur, yarın saat 12.00'da İstanbul'da AKM'de yapılacak törenin ardından Emirgan Çınaraltı Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazına müteakip Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Arabesk Müziğin Efsane İsmi Ferdi Tayfur Hayatını KaybettiFerdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur

TAYFUR İLE KIZI ARASINDA SOYADI KRİZİ

Öte yandan; uzun zamandır kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı sorunlarla hafızalara kazınan Ferdi Tayfur, kızının 'Tayfur' soyadı ile marka kurmasına çok kızarak mahkeme kararıyla soyadını kullanmasına engel olmak istemişti. Tuğçe Tayfur ile Ferdi Tayfur arasındaki krize anne Necla Nazır da dahil olarak kızının Instagram hesabından video paylaşan Nazır, şöyle konuşmuştu:

"Beni merak etmişsiniz 'Necla hanımın bu olanlardan haberi yok mu?' diye. Tabi ki haberim var. Yıllarca sustum, kendi kabuğuma çekildim. Evladımı da böyle yetiştirdim. Her şeyden önce ben bir kadın ve bir anneyim. Evladımın her tarafı kurtlu olsa onu dişimle taşırım, yine taşırım. Evladım söz konusu olduğu için bu kırmızı çizgim. O yalnız değil. Onun Allah'ı var. Onun bir ailesi var. Aslanlar gibi ardında duran bir eşi var.

Ferdi Bey yıllar önce neden kaçıp gittiniz? Söyleyeyim. Siz bana bir kadınla birlikte olduğunuzu ve hamile olduğunu, bir erkek çocuğu doğuracağını söylediğinizde bayıldınız. Ben de kızımı alıp sizi terk ettim. Siz Japonya'ya kaçtınız. Bu yüzden kaçtınız.

Evladım ne yaptı? Hanginize ne yaptı? Menajerliğini bıraktırdı diye mi? Nedenlerini de açıklayayım mı? Beni konuşturmayın. Sabrımın sonundayım. Evladımın, torunlarımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni, evladına düşman bir baba ilan ettiler bunlar."

Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (26)

Haber Yorumlarıömer ihsan muşlu :

zamanında aç ondan sonra kapat.

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Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Hiçde inanmadık Necla hanım

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme167
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Ferdi Tayfur gibi bir çınar bir daha gelmez gelmeyecekte

Yorum Beğen85
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Haber YorumlarıEmre Gök:

Malda yalan mülkde yalan gel birazda sen oyalan adamın başının etini yediniz para dîye alın miras

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Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıMehmet Karakus:

Ferdi Tayfur Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük sanatçıdır rekorları kırılamamış hiç bir sanatçı onun kadar hayran kitlesine sahip olamamıştır 1995 Gülhane konseri rekor kırmış trafik durmuş hayranları sabahın geç saatlerinde evlerinde olmuştur sayısız ödül almış sinema filmleri döneminde rekor kırmışdır.Kral bir daha gelmez.

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Haber YorumlarıAbdo Kulo:

adamı yediniz bitirdiniz değer vermediniz. paçavra gibi attınz size hakkını helal ettimi acaba merak ediyorum. 33 yıllık eşisiniz helallik almadıysanız ahirette vay halinize.

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Cok sey derdik lakin sen Ferdimizin emaneti hayat arkadasisin sonucta seni cok sevdi yillarini paylasti.onun hatirina susucaz.

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Haber YorumlarıNuride Amanatkyzy:

Onu bir Allah cc bilir sofi hanim...adresine soylenecek cok soz var daha..neyse

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Haber YorumlarıMapo 77:

haci nazir

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Haber YorumlarıHakan:

yazik olan kizi bu sekil babadindan ayrilmasi.yalan dunyada duasini alsaydin. bak oglu bobregini verdi helal olsun ona

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