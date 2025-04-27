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Annesini kaybeden Tarkan ilk konserinde hüngür hüngür ağladı

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Geçtiğimiz hafta annesi Neşe Tevetoğlu'nu son yolculuğuna uğurlayan ve bazı konserlerini iptal eden Tarkan, Avrupa turnesine Stuttgart konseriyle devam etti. Annesinin en sevdiği türküyle konserine başlayan megastar sahnede hüngür hüngür ağladı.

Megastar Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu (68), bir süredir tedavi gördüğü hastanede 16 Nisan'da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Avrupa turnesi dolayısıyla Almanya'da olan Tarkan acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi. Neşe Tevetoğlu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Taziyeleri kabul eden sanatçı Tarkan'ı, eşi Pınar Dilek Tevetoğlu yalnız bırakmadı. Tarkan cenaze aracında gözyaşlarına boğuldu.

ANNE ACISI SONRASI İLK KONSER

Annesinin vefatı sonrası Avrupa turnesine devam eden Tarkan, dün akşam Stuttgart'ta sevenleriyle buluştu. Annesini kaybettikten sonra ilk kez sahneye çıkan Megastar, Neşe Tevetoğlu'nun en sevdiği şarkıyla konserine başlarken duygusal anlar yaşadı.

Annesini kaybeden Tarkan ilk konserinde hüngür hüngür ağladı

Barkovizyonda annesinin fotoğrafına yer veren Tarkan, "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü söyledi. Annesinin en sevdiği türküyle konsere başlayan megastar hüngür hüngür ağladı. Seyirciler de alkışlarıyla Tarkan'a moral verdi.

Annesini kaybeden Tarkan ilk konserinde hüngür hüngür ağladı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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Yorumlar (48)

Haber YorumlarıCan Reno:

hiç inandırı degıl annen daha yenı vefat etmıs o konsere cıkmasan ac mı kalırdın doymadınız paraya

Yorum Beğen262
Yorum Beğenme69
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Haber Yorumlarırhfpc5zpp8:

hiç üzülmüyorum bu şahsa, her gün sokaklarda terör estiren CHP destekçisi bu şahıs,

Yorum Beğen160
Yorum Beğenme114
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Haber Yorumlarıhacer ilhan:

Kadının kırkını bekleseydin bari, gerçekten hiç yakışmadı.

Yorum Beğen212
Yorum Beğenme46
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Haber Yorumlarımurat özkan:

Bu Nasıl İnsan Annesi Yeni Ölmüş Bu Konser Peşinde Bu Kadar Ucuz Olmayın Bu Nedir Yaaa

Yorum Beğen180
Yorum Beğenme32
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Haber YorumlarıMustafa AVŞAR:

Gezi eylemlerindeki rolünü unutmadık. Allah annesine rahmet eylemesin.

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Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

bence 1 haftadır gidemediği konserlerde kaybettiği paraya ağlıyordur tarkiş.

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Peki bu şahıs (Tarkan), yaşadığı "hayat tarzından" dolayı, Ahiret Günü "başına gelecekleri" biliyor mu ?..........

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

ZOR ŞEYLER , İNSANIN EN YAKINI GÖÇÜP GİDİYOR AVUÇLARININ ARASINDAN

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Haber YorumlarıBükücü:

Anneler ölümsüz olsaydı keşke !!!

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Haber YorumlarıErtan Baykal:

Dünyanın en büyük acısı. Allah sabır versin. İnşallah öbür dünya vardır da sevdiklerimize kavuşuruz. Ne güzel bir hayal değil mi????

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme8
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