Annesini kaybeden Tarkan ilk konserinde hüngür hüngür ağladı

Megastar Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu (68), bir süredir tedavi gördüğü hastanede 16 Nisan'da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Avrupa turnesi dolayısıyla Almanya'da olan Tarkan acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi. Neşe Tevetoğlu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Taziyeleri kabul eden sanatçı Tarkan'ı, eşi Pınar Dilek Tevetoğlu yalnız bırakmadı. Tarkan cenaze aracında gözyaşlarına boğuldu.

ANNE ACISI SONRASI İLK KONSER

Annesinin vefatı sonrası Avrupa turnesine devam eden Tarkan, dün akşam Stuttgart'ta sevenleriyle buluştu. Annesini kaybettikten sonra ilk kez sahneye çıkan Megastar, Neşe Tevetoğlu'nun en sevdiği şarkıyla konserine başlarken duygusal anlar yaşadı.

Barkovizyonda annesinin fotoğrafına yer veren Tarkan, "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü söyledi. Annesinin en sevdiği türküyle konsere başlayan megastar hüngür hüngür ağladı. Seyirciler de alkışlarıyla Tarkan'a moral verdi.