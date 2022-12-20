Annesine 'Sürekli bir yerlerin konuşuluyor' diye isyan etmişti! Songül Karlı'nın oğlunun son haline bakın

Sosyal medya hesabından cesur pozlar paylaşmasıyla bilinen Songül Karlı'nın oğlu, annesinin pozlarına isyan ederek, "Sürekli bir yerlerin konuşuluyor. Paylaşımlarını bitirmelisin" demişti. Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş uzun zaman sonra ortaya çıktı. Efe Furkan'ın hayli büyüdüğü görüldü.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyordu. Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla adından söz ettiren Songül Karlı, "Bir arkadaşımın oğlu çekti. 'Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım' dedim. Olay oldu. Oğlum, 'Anne YouTube'a giriyorum. Allah aşkına yapma. Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyor" açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

OĞLUYLA BİRLİKTE ZÜRİH'E GİTTİ

Karlı bu sözlerle merak edilen oğluyla birlikte Zürih'e gitti. Gitmeden önce oğluyla paylaşım yapan Karlı'nın oğlu kocaman oldu.

ANNESİNİN BOYUNA YETİŞTİ

Annesinin boyuna yetişen Efe Furkan'ın annesine olan benzerliği de türkücünün hayranları tarafından bol bol yorum aldı.