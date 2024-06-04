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Annesi ölen Sagopa Kajmer'e eski eşi Kolera'dan zehir zemberek sözler

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Kolera, annesini kanserden kaybeden eski eşi Sagopa Kajmer'i hedef alarak "Anam ölsün yalanım varsa dediğimde 'gebersin anan' demişti ne ağrıma gitmişti anne ayrı bir dünyadır herkes için. Kendi anası ölmüş, ağzından çıkanlara dikkat edeceksin. Hiçbir masumun hakkına girmeyeceksin" dedi.

Sagopa Kajmer adıyla tanınan Yunus Özyavuz'un 2 yıldır kanserle mücadele eden annesi Serpil Özyavuz, 2 Haziran'da hayatını kaybetti. Eski kayınvalidesinin ölüm haberini alan rapçi Kolera, olaylı şekilde boşandığı Sagopa Kajmer'i hedef aldı.

"HİÇBİR MASUMUN HAKKINA GİRMEYECEKSİN"

X hesabından annesinin ölüm haberini veren Sagopa Kajmer, "2 Haziran öğle sonrası annemi kaybettim. 2 sene boyunca savaştı, savaştık. O savaşı kaybetti, ben hem savaşı hem annemi kaybettim" ifadelerini kullandı. Rapçi Kolera ise 2017 yılında olaylı şekilde boşandığı 11 yıllık eşi Sagopa Kajmer'i ağır sözlerle eleştirerek şunları söyledi: "Anam ölsün yalanım varsa dediğimde gebersin anan demişti ne ağrıma gitmişti anne ayrı bir dünyadır herkes için. Kendi anası ölmüş, ağzından çıkanlara dikkat edeceksin. Hiçbir masumun hakkına girmeyeceksin sahibimiz Allah'tır sen de hiçbir s*in sahibi değilsin."

Annesi ölen Sagopa Kajmer'e eski eşi Kolera'dan zehir zemberek sözler

"SAGOPA'NIN ZORBA FANLARI DA GEBERİRSE DÜNYA DAHA GÜZEL BİR YER OLUR"

Sagopa Kajmer'in hayranlarını da hedef alan Kolera "Ben diyeceğimi dedim lafım yerine ulaştı, huzurluyum. Tacizci, zorba Sago fanları da geberse dünya çok daha güzel bir yer olur. Bu insanların ne vicdanı var ne bilgeliği var. Elbet bilinçleri zamanla yükselecek ama cehaletlerini ben çekiyorum. Bir ömür de çekeceğim, sıkıntı yok yeterim" dedi.

Annesi ölen Sagopa Kajmer'e eski eşi Kolera'dan zehir zemberek sözler

Annesi ölen Sagopa Kajmer'e eski eşi Kolera'dan zehir zemberek sözler

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin

Sagopa Kajmer Sözler Kolera Dünya Ünlüler Müzik Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

al alabilirsin:

kolerann reklami gelmis

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5
yanıtYanıtla
Burak ERGÜL:

Sagopa kendi instagramından ateistim dedi . Onu savunan Müslümanlar bir daha araştırın derim

3
1
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