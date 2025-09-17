Haberler

Anne olmaya hazırlanan La Casa de Papel'in yıldızından karnı burnunda paylaşım

Anne olmaya hazırlanan La Casa de Papel'in yıldızından karnı burnunda paylaşım
Ünlü İspanyol oyuncu Ursula Corbero, geçtiğimiz günlerde ilk bebeğini beklediğini duyurarak hayranlarını sevindirmişti. La Casa de Papel'de canlandırdığı "Tokyo" karakteriyle dünya çapında tanınan Corbero, bu kez büyüyen karnını gösterdiği yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan İspanyol oyuncu Ursula Corbero, ilk bebeğini beklediğini duyurdu. Netflix'in fenomen dizisi La Casa de Papel'de canlandırdığı "Tokyo" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle hamile olduğunu açıklamıştı.

Anne olmaya hazırlanan La Casa de Papel'in yıldızından karnı burnunda paylaşım

35 yaşındaki Corbero, yaptığı paylaşımda hamilelik haberine esprili bir not da ekledi: "Yapay zekâ değil." Oyuncunun bu sözleri kısa sürede gündem olurken, takipçilerinden binlerce tebrik mesajı geldi.

Heyecanı gün geçtikçe artan Corbero, bu kez karnı belirginleşmiş yeni bir fotoğrafını hayranlarıyla paylaştı. Bebeğinin cinsiyetini henüz açıklamayan ünlü oyuncunun doğal ve samimi kareleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Anne olmaya hazırlanan La Casa de Papel'in yıldızından karnı burnunda paylaşım

Hayranlarıyla mutluluğunu paylaşmaya devam eden Corbero'nun hamilelik sürecindeki paylaşımlarının daha şimdiden geniş yankı uyandırdığı görülüyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
