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Anne olmak için gün sayıyor! Sahra Işık, karnı burnunda son halini paylaştı

Anne olmak için gün sayıyor! Sahra Işık, karnı burnunda son halini paylaştı
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2014 ve 2018 senesinde Survivor'a katılarak ismini geniş kitlelere duyuran Sahra Işık, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu takipçilerine duyurmuştu. Işık şimdi ise karnı burnunda olan son halini takipçileriyle paylaştı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasına iki defa katılarak gözleri üzerine çeken eski voleybolcu Sahra Işık ve iş insanı İdris Aybirdi, 2019 yılında dünyaevine giren ünlü çift bir dönem zor günler yaşamıştı. İkili, evliliklerini kurtarmak için çift terapisine başvurmuştu. Ayrılacakları iddia edilen ikiliden Aybirdi, "Maalesef zor günler geçirdik. Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok. Ben eşimi seviyorum. Başka da bir sözüm yok" ifadelerini kullanmıştı.

Zor günleri geride bırakan ikili şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

ERKEK BEBEK BEKLİYORLAR

Sahra Işık, eşiyle birlikte gittiği Paris'te, Eyfel Kulesi önünde bebeğinin cinsiyetini açıklamış ve erkek bebek beklediklerini duyurmuştu.

Anne olmak için gün sayıyor! Sahra Işık, karnı burnunda son halini paylaştı

SON HALİNİ PAYLAŞTI

7 aylık hamile olan Sahra Işık, eşiyle birlikte Dubai tatiline çıktı. Işık, karnı burnunda son halini sevenleriyle paylaştı.

Anne olmak için gün sayıyor! Sahra Işık, karnı burnunda son halini paylaştıSahra Işık

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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