Angelina Jolie ABD'yi terk ediyor
Hollywood'un tanınmış isimlerinden Angelina Jolie, ABD'den ayrılma planlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ünlü aktris, çocuklarının 18 yaşına gelmesini beklediğini belirtmiş ve bu sürenin dolmasıyla taşınma hazırlıklarına başladı. Jolie, ABD'deki toplumsal ve siyasi atmosferden duyduğu rahatsızlığı belirtirken, 'Ülkemi seviyorum ama şu anda ülkemi tanıyamıyorum' dedi. Jolie'nin yeni yaşamını Avrupa ya da farklı bir uluslararası merkezde sürdürmesi bekleniyor.

Hollywood'un ünlü ismi Angelina Jolie, ABD'den ayrılma planlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Uzun süredir yurt dışına taşınmayı düşünen ünlü aktris, çocuklarının 18 yaşına gelmesini beklediğini söylüyordu. O sürenin de dolmasıyla Jolie taşınma hazırlıklarına hız verdi. Ülkesine duyduğu sevgiyi koruduğunu ancak mevcut tablo karşısında kendisini artık ait hissetmediğini dile getiren ünlü oyuncu üstü kapalı da olsa mevcut yönetimi eleştirdi.

"ÜLKEMİ TANIYAMIYORUM"

Yaptığı açıklamalarda ABD'deki toplumsal ve siyasi atmosferden duyduğu rahatsızlığı açık sözlerle ifade eden Jolie, "Ülkemi seviyorum ama şu anda ülkemi tanıyamıyorum" diyerek dikkat çekti. Oyuncu, bireysel özgürlüklerin ve kişisel ifadelerin sınırlandığı her ortamın tehlikeli olduğunu vurguladı.

"ÖZGÜRLÜKLER AYRILAMAZ"

Jolie, dünya görüşünü tanımlarken eşitlik, birliktelik ve uluslararası değerlerin altını çizdi. "Benim dünya görüşüm eşitlikçi, birlikçi ve uluslararasıdır. Kişisel ifadeleri ve özgürlükleri herhangi bir kişiden ayıran ya da sınırlayan her şey son derece tehlikelidir" sözleriyle, ABD'de yaşanan değişime yönelik eleştirisini netleştirdi.

TAŞINMA İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Ünlü aktrisin, özellikle çocuklarının eğitim ve yaşam düzenini gözeterek bu kararı ertelediği, en küçük çocuklarının reşit olmasıyla birlikte ABD dışındaki bir ülkede yaşam kurmayı planladığı belirtiliyor. Jolie'nin yeni hayatını Avrupa ya da farklı bir uluslararası merkezde sürdürmesi ihtimali kulislerde konuşuluyor.

HOLLYWOOD'DAN UZAK, DAHA KÜRESEL BİR YAŞAM

Angelina Jolie'nin bu kararı, yalnızca kişisel bir taşınma değil; aynı zamanda Hollywood merkezli yaşamdan uzaklaşıp daha küresel bir hayat tercihinin de sinyali olarak yorumlanıyor. Oyuncunun bundan sonraki kariyerini ve sosyal çalışmalarını ABD dışında şekillendirmesi bekleniyor.

Angelina Jolie'nin altı çocuğu var: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne. Alex Gurley.Aktristin ünlü aktör Brad Pitt'ten olan ikiz çocukları Knox ve Vivien bu yıl 18 yaşına giriyor.

