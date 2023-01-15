Merve Boluğur ayna karşısında eşofmanını indirip poz verdi

Son dönemde yaptığı çıkışlarla ve girdiği polemiklerle adından söz ettiren, Merve Boluğur ayna karşısında eşofmanını indirip iç çamaşırını gösterdiği anları paylaştı.

Yıllar önce rol aldığı Acemi Cadı ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Merve Boluğur, uzun süredir özel hayatı ve paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. 53 gün evli kaldığı Mert Aydın'dan boşanan Merve Boluğur, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekmeyi başarıyor.

AYNA POZU OLAY YARATTI

Sosyal medya hesabından sık sık kendisini paylaşan Boluğur ayna karşısında eşofmanını indirip poz verdi. Cesur paylaşımında iç çamaşırı da görünen ünlü oyuncu kısa sürede etkileşim aldı.

"BENİM GİBİ GÜZEL DEĞİLSİN"

Kendisi hakkında "Kızım olsa pataklarım" diyen Selen Görgüzel'e cevap veren Merve Boluğur, "Benim gibi güzel değilsin, sesin asıl senin yok. Onun bunun karısı olarak gündemdesin" sözleriyle Görgüzel'e öfke kusmuştu.