Almanya Prensesi Xenia Florence Gabriela Sophie Iris, çıplak poz veren ilk aristokrat oldu

Almanya Prensesi Xenia Florence Gabriela Sophie Iris, 1972'de kurulan Playboy dergisine çıplak poz veren ilk aristokrat oldu. Cesur adımıyla dikkatleri üzerine çeken prensesin görüntüleri büyük ilgi gördü. Prenses pozlarını ailesinin onaylamayacağını ancak tolere edebileceklerini belirtti.

Dergiyee poz veren Almanya Prensesi 37 yaşındaki Xenia Florence Gabriela Sophie Iris, cesur bir şekilde çıplak poz vererek tüm dikkatler üzerine çekti. Prenses, son kral 3. Friedrich'in soyundan geldiğini belirterek, atalarının bu pozları onaylayacağını düşündüğünü ifade etti. Ancak ailesinin bu durumu tamamen kabul edeceğine dair şüpheleri olduğunu belirtti. İris, "En azından tolere ederler" diyerek durumu özetledi.

İşte Prenses'in cesur fotoğraflarından bir kare: