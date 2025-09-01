Almanya'dan Gelen Eczacı, Demirbilek Köyü Çocuklarına Oyuncak Hediye Etti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinin Demirbilek mahallesinde yaşayan çocuklar, Almanya'dan tatile gelen bir eczacının sürpriziyle büyük sevinç yaşadı. Eczacı Güldeniz Kiren Kocabey, internet üzerinden elde ettiği geliri kullanarak köydeki çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Demirbilek Düğün Salonu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Güldeniz Kiren Kocabey'e arkadaşları da eşlik etti. Çocuklara oyuncaklar dağıtılırken, çeşitli oyunlar ve eğlence aktiviteleri de düzenlendi. Yaptığı anlamlı hareketle ilgili duygularını dile getiren Güldeniz Kiren Kocabey, "Almanya'da yaşıyor ve eczanede çalışıyorum. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Demirbilek köyündenim. Allah bana Instagram'dan bir kapı açtı ve ben de oradan kazandığımı çocuklarla paylaşmayı doğru buldum. İlk olarak kendi köyümden yola çıkarak küçük kalplere dokundum, çünkü mutluluk paylaştıkça çoğalıyor" dedi.

Kocabey, sosyal medyanın gençlere çoğu zaman ulaşılamaz lüks hayatlar gösterdiğini belirterek, bunun yerine paylaşmayı, dayanışmayı ve samimiyeti göstermek istediğini vurguladı. "Çocukların gözlerindeki ışıltı, bana bütün dünyanın lüksünden daha değerli. Bir çocuk 'abla bu en mutlu günüm' dediğinde, bütün yorgunluğum gidiyor ve 'iyi ki yapmışım' diyorum" şeklinde konuştu.

En çok zorlandığı anın, tüm çocuklara aynı anda yetişmek olduğunu anlatan Kocabey, "Ama şunu gördüm ki, sevgi verdiğinde her şey yetiyor" dedi. Kocabey, Instagram'da da eski kıyafetlerini değerlendirerek israfın karşısında durduğunu ve lüks olmadan da mutlu ve şık olunabileceğini göstermeye çalıştığını belirtti.

Konuşmasını "Benim hayat felsefem çok net: Paylaşınca çoğalır, şükredince huzur bulursun. Gösteriş değil, gönüllere dokunuş benim yolum. Gerçek zenginlik marka değil; bir çocuğun kahkahası, bir gencin umudu, bir büyüğün duasıdır" diyerek tamamlayan Kocabey, herkese paylaşmanın mutluluğu artırdığını hatırlattı. - KÜTAHYA