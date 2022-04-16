Alkolün dozunu kaçırınca önce yere kapaklanan sonra da hakaretler savuran Nejat İşler sessizliğini bozdu - Haberler

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Alkolün dozunu kaçırınca önce yere kapaklanan sonra da hakaretler savuran Nejat İşler sessizliğini bozdu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Önceki akşam bir kadın arkadaşıyla eğlenmeye çıkan Nejat İşler, alkolün dozunu kaçırınca 3 kez yere düştü sonra da basın mensuplarına hakaret yağdırdı. Ayakta duramadığı yönündeki eleştirilere Twitter hesabından cevap veren İşler, "Siz ayakta duramıyorsunuz" dedi.

Ünlü oyuncu Nejat İşler, önceki akşam bir kız arkadaşıyla Asmalımescit'te eğlenirken objektiflere takıldı. Alkolün dozunu kaçırdığı için ayakta durmakta güçlük çeken İşler, mekanın görevlilerinden yardım istedi.

BASIN MENSUPLARINA EL HAREKETİ YAPTI

Alkollü şekilde mekana gelen İşler, ayakta duramayınca görevliler sandalye getirdi. Daha sonra güçlükle mekana giren oyuncu, çıkışta da zor anlar yaşadı. Kız arkadaşıyla taksiye binmeye çalışan İşler, "Ayakta duramıyorsunuz" diyen muhabirlere önce "Asıl siz ayakta duramıyorsunuz" diyerek karşılık verdi.

Alkolün dozunu kaçırınca önce yere kapaklanan sonra da küfürler savuran Nejat İşler sessizliğini bozdu

Basın mensuplarına küfür eden oyuncu, dengesini kaybedince yere düşerek başını çarptı. Güçlükle bindiği takside basın mensuplarına el hareketi yapan İşler, kaldığı otele girmeye çalışırken yine düştü.

Alkolün dozunu kaçırınca önce yere kapaklanan sonra da küfürler savuran Nejat İşler sessizliğini bozdu

NEJAT İŞLER'DEN İLK PAYLAŞIM

İşler, görüntülerin kısa sürede gündem olmasının ardından sessizliğini bozdu. Twitter hesabından paylaşım yapan oyuncu, ayakta duramadığı yönündeki haberler için "Siz ayakta duramıyorsunuz" dedi.

Alkolün dozunu kaçırınca önce yere kapaklanan sonra da küfürler savuran Nejat İşler sessizliğini bozdu

Nejat İşler yine alkolün dozunu kaçırdı! Önce yere düştü sonra kameramanlara el hareketi çektiNejat İşler yine alkolün dozunu kaçırdı! Önce yere düştü sonra kameramanlara el hareketi çekti

Fotoğraf kaynak: Habertürk

Alkolün dozunu kaçırınca önce yere kapaklanan sonra da hakaretler savuran Nejat İşler sessizliğini bozdu

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Nejat İşler, Twitter, Magazin, Haberler

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