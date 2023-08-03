Alina Boz, İşletmeci Umut Evirgen ile Aşk Yaşıyor

Ünlü oyuncu Alina Boz, işletmeci Umut Evirgen ile ilişki yaşamaya başladı. İlişkiyi ilk olarak Umut Evirgen duyurdu ve Alina Boz da sosyal medya hesabından aşkını ilan etti.

Alina Boz, daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü oyuncularla birlikte olan işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı.

İlişkiyi ilk ilan eden ise Umut Evirgen oldu. Alina Boz'dan da bir paylaşım geldi.

Umut Evirgen'le gün batımında çekildiği fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu da böylelikle aşkını ilan etti.