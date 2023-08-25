Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği deniz kazasını çiftin yakınları ve olayın tanıkları anlattı

İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın Yunanistan'da geçirdiği deniz kazasına ilişkin, çiftin yakınları ve olayın tanıkları, feci kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Botu Ali Sabancı'nın sürdüğü öğrenilirken, kaptanın kayalıkları fark ederek, önce çocukları denize attığı sonra da kendisinin atladığı öğrenildi. Kaza sonrası çiftin çocuklarının annelerini, kaptanın ise Ali Sabancı'yı su üstüne çıkarttığı bildirildi.

Yunanistan'da deniz kazası geçiren iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarına ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ederken, kazadan sonra ilk müdahaleyi yapan tanıklar feci kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Sabancı çiftini yakınları ve olayın tanıkları kazanın nasıl gerçekleştiğini şöyle anlattı:

"Sabancı çifti, oğulları Emre ve Kaan ile birlikte sürat botuyla Lipsi Adası kıyısına doğu yol alıyorlardı. Bir restoranda rezervasyonları vardı. Yanlarında kaptanları da bulunuyordu ama botu Ali Sabancı kullanıyordu. Çocuklar ve kaptan botun arkasında oturuyordu. Kayalıkları ilk fark eden kaptan oldu. Önce çocukları denize attı sonra kendi atladı. Saniyeler sonra bot kayalıklara çarpıp ters döndü.

ÇOCUKLAR ANNELERİNİ, KAPTAN İSE ALİ SABANCI'YI SU YÜZÜNE ÇIKARTTI

Vuslat Doğan ve Ali Sabancı botun altında, suyun içinde kalmışlardı. Çocuklar annelerini, kaptan ise Ali Sabancı'yı su üstüne çıkarttı. Kaptan yaralı olan Vuslat Doğan ve Ali Sabancı'nın kendilerinde olmadığını gördü. Hemen nabızlarını kontrol etti, hayatta olduklarını anladı.

İŞ İNSANI MEHMET BAŞER'İN TEKNESİ YARDIMA GELDİ

O sırada ABC Holding'in sahibi Adanalı iş insanı Mehmet Başer'in de teknesi yakınlardaydı. Başer ve mürettebatı da kazazedelere yardımcı oldu. Yunanistan Sahil Güvenlik güçlerinden yardım istendi. Çift denizden çıkartılarak, hızlı bir tekneyle Leros Adasına götürüldü."

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Entübe edilen ve ameliyatla dalağı alınan Ali Sabancı'nın vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi. Doktorların yaptığı ilk tespitlerin ardından Ali Sabancı'nın vücudunda kalıcı hasarların kalabileceği yönünde endişelerin olduğu öğrenildi. Ali Sabancı, aort damarına stent takılmasının ardından 'çoklu travma' ameliyatına alındı. Kazada başını botun önündeki cam bölmeye çarpan Vuslat Doğan Sabancı'nın ise yüz travması nedeniyle operasyona alınmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

ÇOCUKLARIN DURUMLARI İYİ

Öte yandan botta Sabancı çiftinin çocuklarının da bulunduğu, ancak durumlarının iyi olduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yapmıştı. Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçenler fark etmişti. İlk müdahalenin ardından Bodrum'a getirilen Ali Sabancı, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edilmişti.