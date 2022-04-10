Aleyna yine bildiğiniz gibi! Paylaşımına kimse anlam veremedi
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Attığı her adımda adından söz ettiren Aleyna Tilki, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Fotoğraf çekimi sırasında elindeki şişeyi kıran Aleyna, yerdeki parçalarla poz vermeye devam etti.
Paylaşımları ve açıklamalarıyla sıkça adından söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerdefile çorap üzerine giydiği lila bikinili klip pozlarıyla olay olmuştu. Ünlü şarkıcı son paylaşımında ise hayranlarını uzun uzun düşündürdü.
Instagram'da 2,8 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki, özel tasarım bir vazo ile önce poz verdi. Fotoğraf çekimi sırasında elindeki vazoyu kıran Aleyna, yerdeki parçalarla poz vermeye devam etti.
Takipçileri ise genç şarkıcının ne yapmaya çalıştığına anlam veremedi. Birçok kişi "Aleyna yine bildiğimiz gibi" tarzında yorumlar yaptı.
Müzik kariyerini yurt dışına taşıyanAleyna Tilki, yeni pop-punk İngilizce şarkısı 15 Nisan'da yayınlayacak. Tilki, sözlerini Mali-Koa Hood ile beraber yazdığı şarkısının klibinden kareleri de Instagram hesabından paylaştı. Şarkısı için gün sayan Tilki, "Yeni pop-punk İngilizce şarkım için son bir hafta kaldı. Hazır mısınız?" notunu yazmıştı.