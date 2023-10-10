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Aleyna Tilki yatak odasında poz verdi, herkes parçalanan telefona takıldı

Yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, son olarak yatak odasında çektiği pozu yayınladı. Şarkıcının fotoğrafında en dikkat çeken ayrıntı ise paramparça olan telefonu oldu.