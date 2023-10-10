Aleyna Tilki yatak odasında poz verdi, herkes parçalanan telefona takıldı
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Yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, son olarak yatak odasında çektiği pozu yayınladı. Şarkıcının fotoğrafında en dikkat çeken ayrıntı ise paramparça olan telefonu oldu.
Zaman zaman yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, yatak odasında çektiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Şarkıcının paylaşımında kırılan telefonu takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
"TELEFON HANGİ SAVAŞTAN KALDI?"
3,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından cesur pozlarını yayınlayan Aleyna Tilki, son olarak yatak odasında ayna karşısında verdiği pozları yayınladı. Uzun sarı saçlarıyla dikkat çeken şarkıcının fotoğrafı çektiği telefonu dikkatlerden kaçmadı. Tilki'nin telefonunun parçalandığını gören takipçileri "Telefon hangi savaştan kaldı?" yorumunu yaptı.