Aleyna Tilki'nin klip tarzı Tarzan'ın eşi Jane'e benzetildi

Şarkıları kadar açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, 22 Ağustos'ta yayınlanacak olan ilk albümü "Kırlar" için gün sayıyor. Doğa temalı klibinden paylaştığı kareler kısa sürede yoğun ilgi gördü. Ünlü popçunun klipteki tarzı ise Tarzan filmlerindeki efsanevi karakter Jane'e benzetildi.

Ünlü popçunun klipteki tarzı, efsanevi karakter Tarzan'ın eşi Jane'e benzerliğiyle dikkat çekti. Doğada çekilen sahnelerdeki özgür tavırları ve sade stili, Tarzan filmlerinde baş karakterin eşi Jane'i akıllara getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları kliple alakalı şu ifadeleri kullandı, "Aleyna tam bir Jane olmuş, Tarzan eksik sadece, Klipteki doğallığı Jane'in enerjisini anımsatıyor, çok yakışmış, Gerçekten Tarzan filmlerinden fırlamış gibi görünüyor"

DOĞANIN İÇİNDE ÖZGÜR POZLAR

Genç şarkıcı, orman ve suyun içinde çekilen görüntülerinde doğal görünümlü kıyafetler ve yeşil aksesuarlarla öne çıktı. Dans ederken ve ağaç dallarına tutunurken çekilen kareleri, albümün "doğanın kalbinde" yapıldığı mesajını görselliğe de taşıdı.

"HER ŞEY GERÇEKTİ VE ARINMIŞTI"

Albüm sürecine dair duygularını paylaşan Aleyna Tilki, şu ifadeleri kullandı, "Tüm albüm doğanın kalbinde, onun ruhuyla yapıldı. Her şey gerçekti ve arınmıştı. Hikayemi müzik olmadan anlatamaz, içimdekileri çırılçıplak ifade edemezdim. İyi ki 'Kırlar' doğuyor, ben de onunla yeniden doğuyorum. Yazdığım şarkıların kalbinize ve hikayenize eşlik etmesi dileğiyle… Sihirle kalın ? Bu albüme yüreğini koyan herkese teşekkürümü ise 22 Ağustos'ta, kliple birlikte uzun uzun ifade edeceğim."

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Aleyna çok terbiyesiz ukala kendini beğenmiş kesinlikle şarkıları dinlemeyecek sözde ünlü biridir. Onun bu hallerine, kıyafetlerine parası için göz yuman ailesine yazıklar olsun.

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Şu kız da olmayan malı mülkü sergilemekten ne anlıyor anlamadım...

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

bizim filmini izlediğimiz tarzan zamanında bu bebe yoktu o zaman televizyon bile yoktu şimdi eskileri öldü yeni tarzanlar doğdu bi tanesi üçüncü tarzanlığa hazırlanıyor ama netekim vadesi yetermi bilmem

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Aleyna tilki askerlik yapmamış cürük almış

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoğuz:

sanaatın çöküşü nasılda belli sanaatıyla ön plana çıkmak yerine çıplaklığını sergileyerek sapık toplumlardan reytink almak böyle bir şey

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
