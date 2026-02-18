Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya platformu Instagram'ın sunduğu ücretli abonelik sistemine dahil oldu. Takipçileriyle daha özel içerikler paylaşmayı hedefleyen Öztel, bu adımıyla dijital içerik üreticiliğinde yeni bir döneme geçti.
29 ABONEYE ULAŞTI
Sistemi devreye sokar sokmaz yoğun ilgiyle karşılaşan Öztel, kısa sürede 29 aboneye ulaştı. Özel paylaşımlarını sadece aylık ücret ödeyen kısıtlı bir kitleye açan Havva Öztel'in bu hamlesi, magazin dünyasında "sosyal medyayı kazanca dönüştürme" stratejisi olarak yorumlandı.