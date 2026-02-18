Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı

Haberler

Güncelleme:
Aleyna Tilki'nin Annesi Havva Öztel, Instagram'da özel içerik paylaşımı için abonelik sistemini başlattı. Öztel'in kısa sürede 29 aboneye ulaşması dikkat çekti.

  • Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Instagram'ın ücretli abonelik sistemine dahil oldu.
  • Havva Öztel, Instagram abonelik sisteminde 29 aboneye ulaştı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya platformu Instagram'ın sunduğu ücretli abonelik sistemine dahil oldu. Takipçileriyle daha özel içerikler paylaşmayı hedefleyen Öztel, bu adımıyla dijital içerik üreticiliğinde yeni bir döneme geçti.

29 ABONEYE ULAŞTI

Sistemi devreye sokar sokmaz yoğun ilgiyle karşılaşan Öztel, kısa sürede 29 aboneye ulaştı. Özel paylaşımlarını sadece aylık ücret ödeyen kısıtlı bir kitleye açan Havva Öztel'in bu hamlesi, magazin dünyasında "sosyal medyayı kazanca dönüştürme" stratejisi olarak yorumlandı.

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAKREP KRAL:

ailevek bunlar ne yaşıyorlar

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

ELALEMİN DERDİ DOTUNUMUU DELDİ

yanıt6
yanıt3
Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

ahireti yakmışlar birliği.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAMATÖR ANALİST:

Abonelik denilen şey Onlyfanslıktır

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Mirdeslioglu:

Levent ergunun annesinin hesabı varmı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

