Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkı çıkardı, dinleyiciler ikiye bölündü

Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyordu. Kızının izinden giden Öztel, son olarak bir şarkı çıkardı.

BERGEN'İN ŞARKISINI SESLENDİRDİ

Aleyna Tilki ve Ayça Tilki adındaki iki kız çocuğu annesi olan Havva Öztel, sosyal medya hesabından sık sık şarkı söylediği videoları yayınlayarak bu konudaki ilgisini gösteriyordu. Öztel bu sefer de Bergen'in "Seni Kalbimden Kovdum" şarkısıyla müzik piyasasına hızlı bir giriş yaptı.

DİNLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Kızlarının desteğiyle klip de çeken Öztel'in sesi dinleyicileri ikiye böldü. Bir kısım Öztel'in kızı Aleyna Tilki'ye rakip olduğunu söylerken bir kısım da sesini hiç beğenmediğini belirtti.

İşte Havva Öztel'in şarkısı için yapılan bazı yorumlar...