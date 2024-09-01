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Aleyna Tilki mini bikinisiyle sosyal medyayı salladı

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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Genç şarkıcının yeni çıkardığı şarkısının ardından 'yeni sürprizlere devam' notuyla yaptığı paylaşım, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

'Sen Olsan Bari', 'Yalnız Çiçek', 'Cevapsız Çınlama' gibi şarkılarıyla tanınan 24 yaşındaki Aleyna Tilki, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Aleyna Tilki mini bikinisiyle sosyal medyayı salladı

"YENİ SÜRPRİZLERE DEVAM"

Geçen günlerde yeni şarkısı 'Hoşuna Gidiyo'yu piyasaya süren Tilki'nin önceki akşam Instagram hesabından "Yeni çıkardığımız şarkıdan sonra yeni sürprizlere devam" notuyla yaptığı paylaşım ise yine olay oldu.

Genç şarkıcının hayranlarına sürprizlerinin olduğunun müjdesini verirken tercih ettiği kıyafete yorum yağdı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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