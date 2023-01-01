Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aleyna Tilki... JUSTIN BIEBER'A "ÇİNGENE" DEDİ, BAŞI BELAYA GİRDİ!

Magazin Haberleri

Aleyna Tilki... JUSTIN BIEBER'A 'ÇİNGENE' DEDİ, BAŞI BELAYA GİRDİ!

Bir YouTube kanalında Justin Bieber'e 'çingen' diyen Tilki, Romanların tepkisini çekti. Çingeneleri küçümseyen Tilki hakkında soruşturma başlatıldı.

Şarkıcı Aleyna Tilki, kendine has mizacı ve ilginç hareketleri ile gündeme geliyor.

Geçen yıl bir YouTube kanalına davet edilen Tilki, burada dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'in kendisine yürüdüğünü söylemişti.

"Sana yürüyen oldu mu?" sorusunu yanıtlayan Aleyna Tilki, Los Angeles'taki barda otururken Justin Bieber'in yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldadığını iddia etti.

"Çocuk çingen"

O anları, "Yanıma biri geldi, ayakkabıları güzeldi ama çocuk çingen yani." ifadeleriyle anlatan Tilki, bir kesimin tepkisini çekti.

Romanlar ayaklandı

Manisa'da yaşayan Yılmaz U., programı izledikten sonra Tilki'nin çingenelere yönelik küçümseyici ifadeler kullandığı iddiasıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdu.

Yılmaz U., Tilki'nin konuk olduğu programın internetten kaldırılmasını ve şarkıcının da özür dilemesini talep etti.

Soruşturma başlatıldı

Şikayet sonrası Tilki hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılık, Tilki'nin yer aldığı programı bilirkişiye göndererek deşifresini istedi.

Aleyna Tilki ye soruşturma açıldı #1

Aleyna Tilki ye soruşturma açıldı #3

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.
title