Aleyna Tilki... JUSTIN BIEBER'A 'ÇİNGENE' DEDİ, BAŞI BELAYA GİRDİ!

Şarkıcı Aleyna Tilki, kendine has mizacı ve ilginç hareketleri ile gündeme geliyor.

Geçen yıl bir YouTube kanalına davet edilen Tilki, burada dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'in kendisine yürüdüğünü söylemişti.

"Sana yürüyen oldu mu?" sorusunu yanıtlayan Aleyna Tilki, Los Angeles'taki barda otururken Justin Bieber'in yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldadığını iddia etti.

"Çocuk çingen"

O anları, "Yanıma biri geldi, ayakkabıları güzeldi ama çocuk çingen yani." ifadeleriyle anlatan Tilki, bir kesimin tepkisini çekti.

Romanlar ayaklandı

Manisa'da yaşayan Yılmaz U., programı izledikten sonra Tilki'nin çingenelere yönelik küçümseyici ifadeler kullandığı iddiasıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdu.

Yılmaz U., Tilki'nin konuk olduğu programın internetten kaldırılmasını ve şarkıcının da özür dilemesini talep etti.

Soruşturma başlatıldı

Şikayet sonrası Tilki hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Savcılık, Tilki'nin yer aldığı programı bilirkişiye göndererek deşifresini istedi.