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Alan yarışmasında ilginç anlar! Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti

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Oktay Kaynarca'nın sunumuyla televizyonda yayınlanan "Alan" yarışmasına katılan 25 yaşındaki Hande, "64 yaşında adam fenomenleri nereden bilecek? Her türlü alana sahip olurum" dediği yarışmacıya yenildi.

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV'de yayınlanan Alan yarışmasında unutulmaz bir olay yaşandı. Yarışmaya usta öğrenci olarak katılan 25 yaşındaki Hande'nin rakibi 64 yaşındaki emekli İngilizce öğretmeni oldu.

OKTAY KAYNARCA ARAYA GİRDİ

Fenomenler kategorisinde yarışacak olan Hande, oyun öncesi yaptığı açıklamada "64 yaşında adam fenomenleri nereden bilecek? Her türlü alana sahip olurum" diyerek rakibini küçük gördü. Rakibinin 64 yaşında birinin olmasından dolayı çok mutlu olan Hande, "Boyumda kısa şans beni nasıl buldu?" diyerek dikkatleri üzerine çekti. Yarışmacının sözlerinden rahatsız olan Oktay Kaynarca ise "Dur şimdi" diyerek Hande'yi uyardı.

Alan yarışmasında ilginç anlar! Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti

YARIŞI KAYBETTİ

Oyunda iki yarışmacıya fenomenlerin fotoğrafını göstererek isimlerini sordular. Sadece Şeyma Subaşı'nı bilen Hande, oldukça panik yaparak, "Hayır olamaz, hayır" diyerek ağlamaya başladı. O esnada soğukkanlılığını koruyan Ahmet Bey, verdiği doğru cevaplarla yarışı kazandı.Yarışın bitmesinin ardından stüdyoda bulunan izleyiciler ve yarışmacılar emekli öğretmeni alkışlayarak tebrik ederken; genç kızın mahcubiyeti de yüzüne yansıdı.

Alan yarışmasında ilginç anlar! Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Magazin

Oktay Kaynarca Televizyon 3.Sayfa Magazin Haberler

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Yorumlar (8)

AKREP KRAL:

ey yeni nesil büyüklerimize hep tepeden bakmaya devam edin sizden sonraki kuşakta sizin yaptıklarınızı fazlasıyla sizlere ödetecektir

130
3
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Ömer Can:

çok boş bir proğram zaman kaybı

80
6
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Hudaverdi Tanriverdi:

Siz zamaninizi nasil degerlendiriyorsunuz Omer bey, lutfen aydinlatin bizi.

yanıt4
yanıt4
Hudaverdi Tanriverdi:

Aydinlatma mumkunse Ampul'le olmasin yalniz :)

yanıt1
yanıt0
Goethegitme:

Kedi miyavlar gibi konuşan bir tür türedi,hiçbir özellikleri de yok..

80
1
yanıtYanıtla
SAMET TEMAS:

z kuşağının çoğu böyle. iyice aptallaşıyor toplum. şimdi gelir bir tane yeşil poşetçi mesela

38
1
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Kurt Savaş:

tecrübe yaşlanınca anlarsın

0
0
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BERAT HALİD:

Adam 64 yaşında emekli ingilizce öğretmeni kendi yetiştirdikleri bile şunu cebinden çıkarır ,25 yaşındaki hande açıktan işletme okuyup kasiyer olarak işbaşı yapan bir tip.

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