Ajda Pekkan tarihinin ilk stadyum konserini verecek! En pahalı bilet 15 bin TL'den satılacak

Yaz aylarında yoğun bir konser maratonu bulunan ve sonrasında omzundan ameliyat olan Ajda Pekkan, enerjisi ve güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam ediyor. Başarılarıyla adından söz ettiren 77 yaşındaki Süperstar hayatının ilk stadyum konserini vermeye hazırlanıyor. Ünlü isimlerin de yer alacağı konserin en pahalı bileti ise 15 bin TL olacak.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Ajda Pekkan, 12 Haziran'da "Ajda Pekkan ve Arkadaşları" adında vereceği konserde Selda Bağcan, Nilüfer, Kenan Doğulu, Sıla, Edis, Cem Adrian, Mabel Matiz gibi bir çok isimle düet yapacak. Merakla beklenen konserin biletleri de satışa çıktı. Konserin en ucuz bileti 700, en pahalı bileti ise 15 bin TL'den satışa sunuldu.

"UZUN SOLUKLU KARİYERİMDE BİR İLK"

Önceki gün Instagram hesabından vereceği konserin heyecanını paylaşan Ajda Pekkan, şu ifadeleri kullandı: "12 Haziran Beşiktaş Stadyumu Ajda ve Arkadaşları... Tabi ki merak ediyorsunuz kim bu arkadaşları. Çok sevdiğim arkadaşlarım, gönlüme dokunan sesler diye ufak bir tüyo vermiş olayım. İlerleyen zamanlarda zaten detayları öğreneceksiniz. Uzun soluklu kariyerimde bir ilk olması bakımından da Beşiktaş Stadyumu konserini çok önemsiyorum ve büyük heyecan içinde hummalı bir hazırlık sürecindeyiz. Hepimiz için unutulmaz bir hatıra hafızalardan silinmeyecek bir gece olması dileğiyle. Öyleyse 12 Haziran'da sağlıkla ve huzurla, heyecan ve aşkla siz, çok sevdiklerimle buluşmak üzere."