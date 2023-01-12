Aile dizisinin başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'dan merakla beklenen poz geldi

Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'yı uzun yıllar sonra ekrana döndürecek olan Ali dizisinden afiş çekiminden kareler sosyal medyada gündem oldu. İkilinin uyumu ise kullanıcılar tarafından çok beğenildi.