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Aile dizisinin başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'dan merakla beklenen poz geldi

Magazin Haberleri

Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'yı uzun yıllar sonra ekrana döndürecek olan Ali dizisinden afiş çekiminden kareler sosyal medyada gündem oldu. İkilinin uyumu ise kullanıcılar tarafından çok beğenildi.

Ay Yapım imzalı, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı "Aile" dizisi yakında Show TV'de izleyici karşısına çıkacak. Dizinin başrollerinde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'dan merakla beklenen poz geldi.

AFİŞ ÇEKİMİNDEN KARELER GELDİ

Gazete Magazin, merakla beklenen Aile dizisinin kapak çekiminden karelerine ulaştı. Kahkaha atarak poz veren ikilinin uyumu çok beğenilirken fotoğraflar da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İki ünlü ismi ekrana döndürecek olan Aile dizisinin yayın tarihi ve oyuncu kadrosu henüz netleşmedi.

Aile dizisinin başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'dan merakla beklenen poz geldi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Serenay Sarıkaya Kıvanç Tatlıtuğ Magazin Haberler

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