Ahu Yağtu yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi

Ahu Yağtu yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi
Sağlık sorunları nedeniyle bir süre gündemden uzak kalan ünlü oyuncu Ahu Yağtu, yeni sevgilisi Bora Cengiz ile ilk kez kameralara yansıdı. İyileşme sürecinin ardından Bebek sahilinde yürüyüşe çıkan çiftin samimi halleri, yeni bir ilişkiye başladıkları iddialarını güçlendirdi. Gazete Magazin tarafından görüntülenen çift, el ele araçlarına geçerek ilişkilerini adeta tescilledi. Basın mensuplarının sorularına karşılık çift, yalnızca 'İyi geceler' demekle yetindi.

Sağlık sorunlarının ardından gözlerden uzak bir dönem geçiren Ahu Yağtu, yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı. Ünlü oyuncu, hem iyileştiğini hem de yeni bir ilişkiye başladığını adeta doğruladı

SAHİLDE EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Cem Yılmaz'ın eski eşi, oyuncu Ahu Yağtu, bir süredir yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle gündemdeydi. Ünlü oyuncu, iyileşme sürecinin ardından ilk kez yeni sevgilisiyle birlikte ortaya çıktı.

Ahu Yağtu yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi

Yağtu, önceki akşam meslektaşı Bora Cengiz ile Bebek sahilinde yürürken objektiflere yansıdı. İkilinin samimi halleri, aralarındaki ilişkinin yeni başladığı iddialarını güçlendirdi.

Ahu Yağtu yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi

Gazete Magazin'in görüntülediği ikili sahil hattında sakin bir yürüyüş yaptı. Yağtu ve Cengiz, daha sonra el ele araçlarına geçerek ilişkilerini adeta tescilledi. Ünlü çiftin rahat tavırları dikkat çekti.

SORULARA YANIT VERMEDİLER

Basın mensuplarının "Hayırlı olsun" sözlerine karşılık çift, soruları yanıtsız bırakarak yalnızca "İyi geceler" demekle yetindi.

Ahu Yağtu yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi

