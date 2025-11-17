Ahu Yağtu yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi

Sağlık sorunlarının ardından gözlerden uzak bir dönem geçiren Ahu Yağtu, yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı. Ünlü oyuncu, hem iyileştiğini hem de yeni bir ilişkiye başladığını adeta doğruladı

SAHİLDE EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Cem Yılmaz'ın eski eşi, oyuncu Ahu Yağtu, bir süredir yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle gündemdeydi. Ünlü oyuncu, iyileşme sürecinin ardından ilk kez yeni sevgilisiyle birlikte ortaya çıktı.

Yağtu, önceki akşam meslektaşı Bora Cengiz ile Bebek sahilinde yürürken objektiflere yansıdı. İkilinin samimi halleri, aralarındaki ilişkinin yeni başladığı iddialarını güçlendirdi.

Gazete Magazin'in görüntülediği ikili sahil hattında sakin bir yürüyüş yaptı. Yağtu ve Cengiz, daha sonra el ele araçlarına geçerek ilişkilerini adeta tescilledi. Ünlü çiftin rahat tavırları dikkat çekti.

SORULARA YANIT VERMEDİLER

Basın mensuplarının "Hayırlı olsun" sözlerine karşılık çift, soruları yanıtsız bırakarak yalnızca "İyi geceler" demekle yetindi.