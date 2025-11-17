Ahu Yağtu yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi
Sağlık sorunları nedeniyle bir süre gündemden uzak kalan ünlü oyuncu Ahu Yağtu, yeni sevgilisi Bora Cengiz ile ilk kez kameralara yansıdı. İyileşme sürecinin ardından Bebek sahilinde yürüyüşe çıkan çiftin samimi halleri, yeni bir ilişkiye başladıkları iddialarını güçlendirdi. Gazete Magazin tarafından görüntülenen çift, el ele araçlarına geçerek ilişkilerini adeta tescilledi. Basın mensuplarının sorularına karşılık çift, yalnızca 'İyi geceler' demekle yetindi.
SAHİLDE EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER
Cem Yılmaz'ın eski eşi, oyuncu Ahu Yağtu, bir süredir yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle gündemdeydi. Ünlü oyuncu, iyileşme sürecinin ardından ilk kez yeni sevgilisiyle birlikte ortaya çıktı.
Yağtu, önceki akşam meslektaşı Bora Cengiz ile Bebek sahilinde yürürken objektiflere yansıdı. İkilinin samimi halleri, aralarındaki ilişkinin yeni başladığı iddialarını güçlendirdi.
Gazete Magazin'in görüntülediği ikili sahil hattında sakin bir yürüyüş yaptı. Yağtu ve Cengiz, daha sonra el ele araçlarına geçerek ilişkilerini adeta tescilledi. Ünlü çiftin rahat tavırları dikkat çekti.
SORULARA YANIT VERMEDİLER
Basın mensuplarının "Hayırlı olsun" sözlerine karşılık çift, soruları yanıtsız bırakarak yalnızca "İyi geceler" demekle yetindi.