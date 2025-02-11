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Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den duygusal paylaşım: Allah'tan sonra en çok seni sevdim

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Ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, annesinin Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Calvin, annesine seslenerek 'Sana belli etmedim ama Allah'tan sonra en çok seni sevdim' dedi.

1 Eylül 2023'te Miami'de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, Tuğba'nın Instagram hesabından duygusal paylaşımda bulundu.

Türk sinemasının önemli isimlerinden Ahu Tuğba, 1 Eylül'de Miami'deki evinde hayata gözlerini yummuştu. Cenazesi İstanbul'a türlü zorluklarla getirilen Tuğba, 28 Eylül'de son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Annesinin cenazesinin ardından bir süre Türkiye'de kalan Anjelik Calvin, ABD'ye dönmeye karar verdi. Yolculuktan önce annesinin sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Calvin yıllar önce çektirdikleri fotoğrafın altına şu notu düştü:

"İLK DEFA SENSİZ GİDİYORUM"

"Bebeğim annem, sen benim bebeğimsin... Bu resim Miami'de doktorlar 'Öleceksin gitme' dediğinde 'Hayır evladım vize kuyruklarında beklemeyecek' diyerek ölümüne imza atıp görmeden beni sevip seçip, gittiğin topraklarda... Miami'deyiz sahilde. Beni doğurduğun yerde. İlk defa sensiz gideceğim. Uçakta birlikte dönmüştük.

"ALLAH'TAN SONRA EN ÇOK SENİ SEVDİM"

Bu ilk sensiz ABD uçuşum olacak. 'Beni çok özle demiştin' hatırla... Sana belli etmedim ama Allah'tan sonra en çok seni sevdim. Artık ara vereceğim paylaşıma, biraz kendimi dinleyeceğim. Paylaştım çokça acımla... Allah ile konuşur yüreğim sensiz her anımda. 'Bir çocuğun olsa senin kadar sevmem' demiştin... Beni babamdan ve Allah'tan sonra herkesten çok sevdin. Korkma korkma sevmem kimseleri senin gibi. Yine yaradandan istedim seni. O dilemezse biz dileyemeyiz ki...

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den duygusal paylaşım: Allah'tan sonra en çok seni sevdim

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den duygusal paylaşım: Allah'tan sonra en çok seni sevdim
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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