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Ahu Tuğba'nın cenazesinde Meriç Erkan'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi

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Amerika'nın Miami kentindeki evinde 1 Eylül'de yaşamını yitiren Ahu Tuğba'nın cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılanlar arasında bir dönem Ahu Tuğba ile sevgili oldukları konuşulan Meriç Erkan da vardı. Tövbe ettikten sonra maneviyata yönelen Erkan'ın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

ABD'de 1 Eylül'de yaşamını yitiren Yeşilçam'ın ünlüoyuncusu Ahu Tuğba'nın cenazesi dün akşam İstanbul'a getirildi. Bugün Beyoğlu Atlas Sineması'nda düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanan Ahu Tuğba'nın cenazesinde tanıdık isimler vardı. Onlardan biri de bir dönem Ahu Tuğba ile sevgili oldukları konuşulan Meriç Erkan'dı.

Ahu Tuğba'nın cenazesinde Meriç Erkan'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi

MERİÇ ERKAN'IN DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Bir dönem katıldığı televizyon programlarında ilginç dansları ve çarpıcı söylemleri ile adından söz ettiren Meriç Erkan, bir süre sonra maneviyata yöneldiğini açıklamış ve kameralarda uzak bir yaşam süreceğini ifade etmişti. Ahu Tuğba'nın cenazesinde görüntülenen Meriç Erkan'ın sakallı ve cübbeli halini görenler "Bu nasıl bir değişim?" demeden edemedi.

Ahu Tuğba'nın cenazesinde Meriç Erkan'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin

Ahu Tuğba Ahu Tuğba Türkiye Ünlüler Magazin Miami Meriç

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Yorumlar (3)

Tandogan Dogan:

tam sopalik bir tipi var

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ömer ihsan muşlu :

İşte dinimizin açık sorunu.Cahil kakmış insanlar dinimizi böyle tanıtıyor.Saruk takılmasa sakal bırakılmazsa vecibeler yerine getirilmeyecekmi.Aslında adam olmak zor bir meslek.

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yanıtYanıtla
isa yatar:

Mahmutçu müşriklerden oluyorlar ama müslümanım sanıyorlar.

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