Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, vatandaşlara seslendi: Gönüllü olarak gelmeyin, yarardan çok zarar olabiliyor

Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile depremden etkilenen bölgelere giden Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gönüllü olarak kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen vatandaşları uyardı. Depremin yıktığı şehirlerdeki kalabalığa dikkat çeken Levent, "Bölgeye kimse gönüllü olarak gelmesin. Gerçekten çok kişi var. İnanın yarardan çok zarar olabiliyor" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşın yaşamını yitirdiği depremde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şarkıcı kimliğinin yanı sıra kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile afet bölgelerine giden Haluk Levent, bir çağrıda bulundu.

"GÖNÜLLÜ OLARAK GELMEYİN, YARARDAN ÇOK ZARAR OLABİLİYOR"

Sosyal medya hesabından ünlü isimler ve vatandaşlardan gelen yardımları paylaşarak şehirlerdeki durumlarla ilgili bilgiler veren Haluk Levent, gönüllü olarak çalışmalara katılmak isteyen vatandaşlara seslendi. Kalabalığın çalışmaları yavaşlattığını söyleyen Levent, "Bölgeye kimse gönüllü olarak gelmesin Gerçekten çok kişi var. İnanın yarardan çok zarar olabiliyor. Profesyonel ekip , araç , gereç vs. gelebilir ama kalbi güzel gönüllü çalışmak isteyenler için gün bugün değil! Yarınlarda başlanacak çalışmalar daha önemli! Lütfen gelmeyin" dedi.