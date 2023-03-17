Afra Saraçoğlu, süper mini eteğiyle yatakta peş peşe pozlar verdi
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Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, sette süper mini eteğiyle yatağa sere serpe yatarak poz verdi. Güzel oyuncunun pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran rolünü oynayan Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geniş bir hayran kitlesi bulunan oyuncu, son olarak sette çektirdiği fotoğrafı yayınladı.
SERE SERPE UZANIP POZ VERDİ
Sahne için siyah mini etek ve kırmızı kazak giyen güzel oyuncu, yatağa sere serpe uzanarak pozlar verdi. Oyuncunun kahkaha atarak verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Saraçoğlu'nun yatakta verdiği pozlar birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından da paylaşıldı.