Adriana Lima geri dönüyor: Bu sadece bir başlangıç

Dünyaca ünlü Brezilyalı süpermodel Adriana Lima, yıllardır moda dünyasının en tanınan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Victoria's Secret'ın efsanevi meleklerinden biri olarak hafızalara kazınan Lima, hem kariyeriyle hem de geçirdiği estetik değişimle yeniden gündemde.

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Bir dönem dolgun yüz hatlarıyla tanınan Adriana Lima'nın son dönemde daha keskin hatlara sahip bir yüz yapısına kavuştuğu gözlerden kaçmadı. Ünlü modelin yanak ve çene hattında belirgin bir incelme fark edilirken, bu değişimin yüz yağlarını aldırma (bichectomy) işlemiyle sağlandığı öne sürülüyor.

VİCTORİA'S SECRET PODYUMUNA GERİ DÖNÜYOR

Adriana Lima, 2024 yılında düzenlenen Victoria's Secret defilesinde 18. kez podyuma çıkarak bir kez daha modaseverleri büyülemişti. Gösteriyi kapatan isimlerden biri olan Lima, bu performansıyla "hala zirvede" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Ünlü model, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Victoria's Secret Fashion Show 2025'te yeniden podyuma çıkacağını duyurdu. Bu açıklama, Lima'nın hayranlarını heyecanlandırırken, moda dünyasında da büyük yankı uyandırdı. Lima, videoda podyumun sonunda verdiği o unutulmaz pozların ardındaki sırrı da açıkladı. Lima, "Podyumun sonunda nasıl poz verdiğim çok önemli. Bu sadece bir duruş değil, bir mesaj. Güçlü, anlamlı ve unutulmaz olmalı" dedi. Adriana Lima, videonun sonunda ise yeni bir dönemin kapısını araladığını belirterek şu sözleri kullandı, "Bu sadece bir başlangıç."