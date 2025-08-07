Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu

"Emret Komutanım", "Omuz Omuza", "Arka Sokaklar" ve "Avrupa Yakası" gibi popüler yapımlarda izleyici karşısına çıkan Didem Erol, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Türkiye'de oyunculuk kariyerine başlayan ve birçok dizi ve film projesinde yer alan Erol, yıllar önce Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı.

Zaman içinde yalnızca ülkesini değil, adını da değiştiren Erol, "Serah Henesey" ismini kullanmaya başladı. 2017 yılında Los Angeles'ta televizyon sunuculuğu yapmaya başlayan oyuncu, 2020'de müzik prodüktörü ve aynı zamanda inşaat sektöründe faaliyet gösteren Nathan Cowles ile evlendi.

49 YAŞINDA İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

2023 yılında, 47 yaşındayken Ava Rose adını verdiği ilk kızını dünyaya getiren Serah Henesey (Didem Erol), şimdi ise 49 yaşında ikinci kez anne olduğunu duyurdu. Sosyal medya üzerinden paylaştığı aile fotoğrafıyla bu müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı.