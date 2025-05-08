Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Pakistan karadan vurmaya başladı

Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Kara harekatı başladı
Kırmızı bültenle aranan 2 kişi Gürcistan'da yakalandı

Bakan Yerlikaya kritik gelişmeyi bu fotoğrafla duyurdu
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! DMM gerekçesini açıkladı

Hesabı neden engellendi? İşte kararın gerekçesi olan paylaşım
Trump, Rusya-Ukrayna savaşı için Erdoğan'dan yardım istedi

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bir istekte bulundu

'Adile' filminde Münir Özkul'u canlandıracak oyuncu belli oldu

'Adile' filminde Münir Özkul'u canlandıracak oyuncu belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adile Naşit'in yaşam öyküsünü beyazperdeye taşıyacak "Adile" filminde, Yeşilçam'ın bir diğer efsanesi Münir Özkul'u kimin canlandıracağı belli oldu. Rol, usta oyuncu Levent Can'a emanet edildi.

Yeşilçam'ın kalplerden silinmeyen yıldızı Adile Naşit'in hayatı beyazperdeye taşınıyor. Hazırlıkları süren "Adile" filmi, sinemaseverleri heyecanlandırırken, kadroya dair merak edilen en kritik detaylardan biri netleşti. Efsane oyuncu Münir Özkul'u kimin canlandıracağı belli oldu.

'Adile' filminde Münir Özkul'u canlandıracak oyuncu belli oldu

Rol, usta oyuncu Levent Can'a emanet edildi. Tiyatrodan ekrana güçlü performanslarıyla tanınan Can, Hababam Sınıfı'nın unutulmaz "Kel Mahmut"unu canlandırarak seyirciyi zamanda bir yolculuğa çıkaracak. Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini ise duygu yüklü hikayeleriyle tanınan Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde, Adile Naşit'i ise uluslararası ödüllü oyuncu Meltem Kaptan canlandırıyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Market ve restoranlara karekod zorunluluğu getirildi

Market ve restoranlara yeni zorunluluk getirildi
Ahmet Minguzzi cinayetinde tutuklanan 2 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı

Minguzzi cinayetinde tutuklanan 2 şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı
2 kardeşi katleden zanlının binaya giriş görüntüleri ortaya çıktı

2 kardeşi boğazlarını keserek öldüren cani binaya böyle girmiş
Ezgi Mola'nın evini işgal ettiler

Ezgi Mola'nın evine çöktüler! Büyük şok yaşadı
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli

İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! Bakın son mesajı ne olmuştu
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.