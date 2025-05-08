'Adile' filminde Münir Özkul'u canlandıracak oyuncu belli oldu

Yeşilçam'ın kalplerden silinmeyen yıldızı Adile Naşit'in hayatı beyazperdeye taşınıyor. Hazırlıkları süren "Adile" filmi, sinemaseverleri heyecanlandırırken, kadroya dair merak edilen en kritik detaylardan biri netleşti. Efsane oyuncu Münir Özkul'u kimin canlandıracağı belli oldu.

Rol, usta oyuncu Levent Can'a emanet edildi. Tiyatrodan ekrana güçlü performanslarıyla tanınan Can, Hababam Sınıfı'nın unutulmaz "Kel Mahmut"unu canlandırarak seyirciyi zamanda bir yolculuğa çıkaracak. Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini ise duygu yüklü hikayeleriyle tanınan Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde, Adile Naşit'i ise uluslararası ödüllü oyuncu Meltem Kaptan canlandırıyor.