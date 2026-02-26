Haberler

Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı

Bir dönem ekranlara damga vuran "Adanalı" dizisinde canlandırdığı "İdil Ertürk" karakteri ile hafızalara kazınan Selin Demiratar, uzun süre sonra ortaya çıktı. Kameralardan uzak, sakin bir hayat yaşamayı tercih eden ve "EYT'ye geçtim" açıklamasıyla gündem olan Demiratar, İstanbul'da bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

"Acı Hayat" dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan "Adanalı", "Şüphe", "Huzur Sokağı" gibi yapımlarla da şöhreti yakalayan Selin Demiratar, 2020 yılında Mehmet Ali Çebi ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakıp ekranlardan uzak kalmayı tercih etmişti.

"EYT'YE GEÇTİM" SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Demiratar, daha önce yaptığı bir açıklamada set temposuna dönmeyi düşünmediğini belirterek, artık dizileri izleyici olarak takip ettiğini kaydetmişti. 42 yaşındaki oyuncu, " Eyt'ye geçtim. Eşim, kedilerim ve köpeklerim ile güzel bir hayat yaşıyorum" diyerek mutluluğunu dile getirmişti.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Demiratar, uzun aranın ardından İstanbul'da bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Güzel oyuncunun son halini görenler "Kadın hiç yaşlanmıyor", "Hep aynı", "Hiç değişmemiş" şeklinde yorumlar yaptı.

