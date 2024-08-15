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"Adam kalmadı" diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı

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'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki performanslarıyla dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın aşkı belgelendi. İkilinin el ele görüntülendiği anlar, Kandilli'deki bir restoran çıkışında kameralara yansıdı. Güzel oyuncu, daha önce kendisine yöneltilen "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği "Kimse üzerine alınmasın ama adam kalmadı" şeklindeki yanıtla adından söz ettirmişti.

Gülperi, Aşk Ağlatır, Son Yaz, Dünyayla Benim Aramda, Ya Çok Seversen gibi projelerde yer alan ve son dönemde adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan özel hayatıyla da gündemde.

'Adam kalmadı' diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı

"ADAM KALMADI" DEMİŞTİ

Hafsanur Sancaktutan geçtiğimiz aylarda bir mekan çıkışında gazetecilerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği "Kimse üzerine alınmasın ama lafımın arkasındayım, adam kalmadı" yanıtla günlerce konuşulmuştu. Bu yanıttan kısa süre sonra da ünlü oyuncu daha önce Danla Bilic ile birlikte olan Kubilay Aka ile anılmaya başlamıştı.

'Adam kalmadı' diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

İlk kez bir mekan çıkışı el ele görüntülenen Sancaktutan ve Aka aşkı belgelendi. Çift el ele çıktıkları mekandan araçlarına gitti ve kameralara da kısa bir yanıt verdi. Kubilay Aka, ayrıca sevgilisi Sancaktutan'a aracının kapısını da açtıktan sonra "Hani adam yoktu" diyerek herkesi güldürdü.

İşte ikilinin birlikte görüntülendikleri anlardan kareler;

'Adam kalmadı' diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı

Haberler.com / Fatih Kayalı - Magazin

Dünyayla Benim Aramda Hafsanur Sancaktutan Hafsanur Sancaktutan Kubilay Aka Kandilli Söz Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Üveys Uyanık:

paralı adam seni ne yapsın malum digerlerinde para yok diye sen bakmiyirsun onlara

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