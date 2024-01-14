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Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem

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Survivor All Star'da ada konseyini toplayan Acun Ilıcalı, yarışmayla ilgili büyük sürprizi açıkladı. Oyun kurallarını değiştiren Ilıcalı, sürpriz duyurduktan sonra "İşte değişim böyle yapılır" diyerek sözlerini noktaladı.

TV8 ekranlarının iddialı yarışması Survivor All Star'da heyecan giderek artıyor. Ada konseyini aniden toplayan Acun Ilıcalı, oyunun kurallarının değiştiğini "İşte değişim böyle yapılır" diyerek duyurdu.

ADA KONSEYİNİ TOPLADI

Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da bu sezon strateji ve akıl oyunlarının daha ağırlıklı olacağını duyurmuştu. Ilıcalı 7. bölümde büyük sürprizi açıklamak için ada konseyini topladı. Ilıcalı, Survivor All Star'da oyun kurallarında değişikliğe gideceklerini açıkladı. Yarışmacılar ise sürprizi büyük sevinçle karşıladı.

Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem

"BU SENE SÜRPRİZLER SENESİ DEMİŞ MİYDİK?

Acun Ilıcalı şunları söyledi; "Survivor All Star'da yeni bir ada konseyine hoş geldiniz. Eleme yoksa ani ada konseyleri genelde size bir haber vereceğimiz zamanlarda oluyor. Bu sene sürprizler senesi demiş miydik? Bu konuda kimsenin şüphesi var mı? Sürprizlerle ilgili konseye hoş geldiniz.

Şimdi sürprizler dedik takım kadrolarını kurduğumuz zaman ne demiştik; her an her şey olabilir. Survivor'ın bir parçası da bu dimi. Peki şimdi sizin takımla ilgili bir değişiklik yaparsak, bu konuyu nasıl karşılarsınız. Mutsuz olursunuz.

Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem

"OYUN TEK TUR OYANANACAK"

Arkadaşlar takımların değişimiyle ilgili size vereceğim haber şu: Takımlar bu hafta değişmeyecek. Değişecek ama bu hafta değil. Sürprizimiz şu; bugünden sonra oyun sistemi değişiyor. Oyun tek tur oynanacak, 12'de bitecek. Kadın erkek şeklinde oynanacak. Ancak bu oynama şekli bir takım sekiz olana kadar sürecek. Bir takım sekize ulaşana kadar kadın erkek yarışıyorsunuz. Takım 8 olduğu anda her şey bir anda duruyor. ve o an itibariyle 8 ila 12 arası arkadaşlar bayrak yarışıyla olacak. İkili şekilde olup yarışacaksınız. Bayrak yarışındaki büyük ayrıntı şu finalde kadın erkek beraber atış yapıyorsunuz. Aynı anda atış yapacaksınız. Hedefin sayısı artırılacak beraber finale gideceksiniz. Buradaki en önemli konu, takımlardaki doğru eşleşmeleri bulma bölümü. Kaderinizi buralar belirleyecek.

Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem

"SEZON YÜZDESİNE BAKILACAK"

Bu uygulama yarından itibaren başlayacak. Ek bir nokta takım kaptanlığında önce o günkü galibiyet sayısına, yüzdeye ve sezon yüzdesine bakılıyor."

Ada konseyini acil toplayan Acun Ilıcalı büyük sürprizi duyurdu! Survivor'da yeni dönem

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
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