Haber : Acun ve Çağla'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma, sevgilisiyle çok özel anını paylaştı - Haberler

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Acun ve Çağla'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma, sevgilisiyle çok özel anını paylaştı

Acun Ilıcalı ve kızı Melisa'nın fotoğrafına yaptığı yorum nedeniyle Acun'la sevgilisi Çağla Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı, barıştığı erkek arkadaşı Mohammed Alsaloussi ile dudak dudağa pozlarını paylaştı.

Magazin camiasında en sık takip edilen isimlerin başında gelen Şeyma Subaşı'nın eski eşi Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılmasına neden olduğu iddiası, büyük yankı uyandırdı. Bu iddiayla ilgili net bir gelişme yaşanmazken, tatiline devam eden Şeyma Subaşı'ndan teknede bomba pozlar geldi.

Acun ve Çağla'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma, sevgilisiyle çok özel anını paylaştı

AŞK DOLU PAYLAŞIMLAR YAPTI

Subaşı bir küs bir barışık olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk dolu paylaşımlar yaptı. Teknede birbirlerini öpücüklere ikili, fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. Şeyma ayrıca sevgilisini dudağından öptüğü özel anları da takipçileriyle paylaştı.

Acun ve Çağla'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma, sevgilisiyle çok özel anını paylaştı

BARIŞMA POZUNU GEÇEN GÜN PAYLAŞTI

Kızı Melisa, milyarder sevgilisi ve arkadaşlarıyla Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle barıştıktan sonra verdiği ilk pozu da geçtiğimiz günlerde paylaştı.

İşte Şeyma ve sevgilisinin özel anları:

Acun ve Çağla'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma, sevgilisiyle çok özel anını paylaştı


Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Mohammed Al Saloussi Çağla Ayça Altunkaya Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Bodrum Magazin Haberler

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