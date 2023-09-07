Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024'te yarışacak ilk ismi duyurdu

Acun Ilıcalı, yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2024 yarışmasında yer alacak ilk ismi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Ilıcalı, Instagram hesabının hikayeler bölümünde yaptığı duyuruda, ilk yarışmacının Nihat Altınkaya olduğunu açıkladı.

Acun Ilıcalı, yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2024 yarışmasında yer alacak ilk ismi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

13.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı duyuruda, ilk yarışmacının Nihat Altınkaya olduğunu açıklayan Ilıcalı; şu ifadeleri kullandı:

Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012'de Survivor'ı kazanan Nihat'a All Star'da başarılar diliyorum.