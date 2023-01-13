Acun Ilıcalı, Survivor 2023 takımlarından ilk kareleri paylaştı

Acun Ilıcalı, 15 Ocak'ta TV8 ekranlarında başlayacak olan Survivor 2023'ten ilk kareleri paylaştı. Merakla beklenen Survivor 2023'te bu sefer ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olmak üzere 3 grup olacak.

Her yıl büyük bir ilgiyle izlenen Survivor 2023, 15 Ocak Pazar akşamı TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak. Çekimler için Dominik Cumhuriyet'ine giden Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından takımlardan ilk kareleri paylaştı.

TAKIMLARDAN FOTOĞRAFLAR GELDİ

Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği yarışmada ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olmak üzere 3 ayrı takım olacak. Instagram'da 13 milyon takipçisi bulunan Acun Ilıcalı, yarışmacılarla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

3 TAKIM OLUŞTURULDU

Survivor'un yeni sezon ünlüler kadrosunda Berdan Mardini, Ümit Erdim, Yusuf Güney, Murat Eken, Seçkin Piriler, Zeynep Alkan ve Cansu Tuman yer alıyor. Yarışmanın gönüllüler kadrosunda ise Gizem Avcı, Osman Can, Aleyna, Asena, Özgür Tunga, Kardelen ve Walison yarışacak. Bu sene ilk defa oluşturulan fenomenler kadrosunda da Buse Plan, Chaby Han, Halil İbrahim Göker, Elanur, Alper Rende, Kürşat Juan, Aysu Keskin ve Barış Telli yer alıyor.

İşte Survivor 2023 takımlar...

Ünlüler

Fenomenler

Gönüllüler