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Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı'nın doğum günü kutlandı

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Acun Ilıcalı, büyük kızı kızı Banu Ilıcalı'nın yeni yaşını kutladı. Kızı Banu ve ile pozlarını paylaşan Ilıcalı duygusal notuyla beğeni topladı.

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan olan kızı Banu Ilıcalı 2020 yılında kızı Begüm'ü kucağına almış ve Acun Ilıcalı'ya torun sevinci yaşatmıştı.

<a class='keyword' href='/acun-ilicali/' title='Acun Ilıcalı Haberleri, Acun Ilıcalı Haberi, Acun Ilıcalı Haber'><strong>Acun Ilıcalı</strong></a>, Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte kızı Banunun yeni yaşını kutladı

"İYİ Kİ BENİM KIZIMSIN"

Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz'ın kızları Leyla, geçtiğimiz aylarda 19 yaşına basmıştı. Başarılı yapımcı, kızı için duygusal bir doğum günü mesajı paylaşmıştı:

Canım kızım, seninle her zaman gurur duydum. Beni hep mutlu ettin, iyi ki benim kızımsın. Nice mutlu yaşlarını hep beraber kutlarız inşallah.

<a class='keyword' href='/acun-ilicali/' title='Acun Ilıcalı Haberleri, Acun Ilıcalı Haberi, Acun Ilıcalı Haber'><strong>Acun Ilıcalı</strong></a>, Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte kızı Banunun yeni yaşını kutladı

BANU'NUN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı doğum gününü küçük bir kutlamayla geçirdi. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından kızı Banu Ilıcalı ile karesini paylaşarak duygusal bir kutlama yaptı.

Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte kızı Banunun yeni yaşını kutladı

"BENİ BİR GÜN BİLE ÜZMEDİN"

Ilıcalı paylaşımında "Canım kızım, doğum günün kutlu olsun. Seninle hep gurur duydum. Babanı bir gün bile üzmedin, büyüdükçe bana arkadaş oldun, beni hep mutlu ettin… Daha çok yazarım ama duygularımı ifade etmeye yetmez.. Seni çooook seviyorum" dedi.

Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte kızı Banunun yeni yaşını kutladı

Banu Ilıcalı'yı doğum gününde babasının genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya da yalnız bırakmadı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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