Acun Ilıcalı eşinin yeni yaşını duygusal sözlerle kutladı

Acun Ilıcalı eşinin yeni yaşını duygusal sözlerle kutladı
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Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı, eşi Ayça Çağla Altunkaya'nın 26. yaş gününü sosyal medya üzerinden duygusal bir mesajla kutladı. Çiftin gözlerden uzak yaşadığı ilişkinin zarif bir yansıması olarak yorumlanan mesaj, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çifte mutlu yıllar dileklerini ileten kullanıcı sayısı da oldukça fazlaydı. Ilıcalı ve Altunkaya, 2024 yılında Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen gösterişli bir törenle evlenmişti.

Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl hayatını birleştirdiği eşi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. 26 yaşına giren Altunkaya'ya hitaben yazdığı mesaj, çiftin gözlerden uzak yaşadığı ilişkinin zarif bir yansıması olarak yorumlandı.

MUTLULUKLARINI SESSİZCE YAŞIYORLAR

4 Eylül 2024 tarihinde, İstanbul'un simge mekânlarından Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen gösterişli törenle evlenen Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın nikah şahitliğini Esat Yontunç ve Ceren Kocakaplan yapmıştı. Nikahın ardından medya karşısında çok fazla yer almayan çift, birlikteliklerini gösterişten uzak bir anlayışla sürdürüyor.

Ilıcalı, eşinin 26. yaş gününü şu sözlerle kutladı, "Sevgili eşim, iyi ki doğdun, iyi ki hayatımdasın. Yüzün hep gülsün, hep mutlu ol. Enerjini hiç kaybetme."

Acun Ilıcalı eşinin yeni yaşını duygusal sözlerle kutladı

Kısa ancak duygusal bu mesaj, sosyal medyada büyük ilgi görürken, Ilıcalı'nın eşiyle olan ilişkisine dair samimi bir pencere sundu. Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı, çifte mutlu yıllar dileklerini iletti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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