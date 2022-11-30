Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken hareket! Şarkıcı Derya Uluğ'un göğüs dekoltesini sansürleyerek paylaştı

Dün akşam Adana'da düzenlenen Fenerbahçe gecesine katılan Acun Ilıcalı, etkinlikte Ali Koç ve Derya Uluğ ile poz verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ilıcalı'nın Uluğ'un göğüslerini alkış emojisiyle sansürlemesi dikkat çekti.

Güçlü sesi ve yorumuyla adından söz ettiren Derya Uluğ, dün akşam Adana'da düzenlenen Fenerbahçe gecesinde sahne aldı. Etkinliğe Acun Ilıcalı ve Ali Koç da katıldı. Etkinliğe Acun Ilıcalı ve Ali Koç da katıldı. Sevilen şarkılarını okuyan Uluğ, gecede 100. Yıl Marşı'nı okudu, Koç ve Ilıcalı da Fenerbahçe bayrağı salladı.

GÖĞÜS DEKOLTESİNİ SANSÜRLEDİ

Sosyal medya hesabından günlük hayatından kareleri paylaşan Acun Ilıcalı, gecede Ali Koç ve Derya Uluğ ile bir araya gelince paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ilıcalı'nın paylaşımındaki bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlü isim, fotoğraftaki Derya Uluğ'un göğüs dekoltesini alkış emojileriyle sansürledi.

İşte Acun Ilıcalı'nın dikkat çeken paylaşımı: