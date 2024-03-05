Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet'i namusumuza dokunuyordu

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programına konuk olan Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya'nın Survivor All Star'a katılması hakkında dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

"NAMUSUMUZA DOKUNUYORDU"

Program başladıktan 1 ay sonra Batuhan'ın kendisini aradığını ifade eden ılıcalı, "Bana telefonda 'abi ne düşünüyorsun?' diye sordu. Ben de 'Batuhan, biz seni her zaman yakıştırıyoruz, iyi bir yarışmacısın, görmek isteriz' dedim. O da 'Eğer isterseniz gelmek istiyorum' dedi, 'Tamam' dedim. Batuhan sevdiğim bir yarışmacı. Annesinin twiti bizim namusumuza dokunuyordu ama cevabı televizyondan vermemem gerekiyordu. Televizyon izleyicisi çok daha fazla. Batuhan ona üzülmüş. Annesini aradım, tatlıya bağladık" ifadelerini kullandı.

KİM ŞAMPİYON OLUR?

Yarışma hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ilıcalı, Survivor All Star şampiyonunun kim olacağına dair soruya "Şu an Ogeday bir adım önde ama Survivor sürprizlerin yarışması. Sağlam bir Turabi olsaydı, Ogeday'a %51 vermezdim. Turabi'nin bitiriciliği olağanüstü boyutta. Finale ikisi kalsaydı, hangisi kazanır deseniz, kafa kafaya derdim" yanıtını verdi.