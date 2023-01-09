Acun Ilıcalı bu sezon büyük oynuyor! Survivor 2023'e iki bomba transfer birden

Bu sezon reytinglerde istediği başarıyı elde etmek isteyen Acun Ilıcalı'nın 2021 yılında finalist koltuğunda oturan Yiğit Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu'nu Survivor'un yedek kadrosuna dahil ettiği öne sürüldü. Bu iddia Survivor takipçileri arasında büyük heyecan yarattı.

Buse Plan, Halil İbrahim Göker, Berdan Mardini ve Alper Rende gibi isimlerin katılacağı Survivor 2023 sezonu için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sezon reytinglerde istediği sonucu elde edemeyen Acun Ilıcalı'nın bu kez işi şansa bırakmak istemediği ve Survivor 2021 finalistlerinden Aleyna Kalaycıoğlu ve Yiğit Poyraz'a da teklif götürdüğü öne sürüldü.

BÜYÜK HEYECAN YARATTI

2021 yılında finalist koltuğunda oturan ikilinin bu yıl Survivor'a yedek kadrodan katılacağı iddiası Survivor izleyicisi tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Yiğit Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun kavgalarına kaldıkları yerden devam edeceklerini öne sürerken, bazıları ise nefretten aşk doğabileceğini ifade etti.

MEHMET ALİ ERBİL'İN KIZIYLA AŞK YAŞIYOR

Yiğit Poyraz, bir süredir Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile aşk yaşıyor. Yasmin Erbil, kendisini Aleyna Kalaycıoğlu'na benzeten takipçilerine sitem etmişti.