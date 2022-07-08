Acun Ilıcalı avukat cübbesiyle nikah kıydı! Barodan tepki gecikmedi - Haberler

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Acun Ilıcalı avukat cübbesiyle nikah kıydı! Barodan tepki gecikmedi

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Cedi Osman ve Ebru Şahin'in düğününde nikah memuru kılığına giren ve formaliteden nikah kıyan Acun Ilıcalı avukatların tepkisini çekti. Sözde nikahı avukat cübbesi giyen Ilıcalı'ya Mersin Barosu tepki gösterdi.

NBA yıldızı Cedi Osman'la oyuncu Ebru Şahin Makedonya'da kıydıkları nikahın ardından Çeşme'de görkemli bir düğün yaptı. Düğüne katılan konuklar arasında Acun Ilıcalı da vardı.

ÇİFTİN FORMALİTEDEN NİKAHINI KIYDI

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, düğünün ilerleye saatlerinde avukat cübbesi giyerek çiçeği burnunda çiftin formalite olarak nikahını kıydı. Eğlenceli anlara sahne olan olay sosyal medyada gündem oldu. Ancak Iıcalı'nın avukat cübbesi giymesine Barodan tepki gecikmedi.

Acun Ilıcalı avukat cübbesiyle nikah kıydı! Barodan tepki gecikmedi

BARODAN TEPKİ

Mersin Barosu Başkanlığı, avukat cübbesi giyip nikâhı kıyan Acun Ilıcalı'yı kınadı. Baro, haddini aştığını öne sürdüğü Acun Alıcalı'yı tüm avukatlardan özür dilemeye davet etti. Mersin Barosu Başkanlığı yazılı açıklamasında şu ifadeye yer verdi:

Acun Ilıcalı avukat cübbesiyle nikah kıydı! Barodan tepki gecikmedi

"Program Yapımcısı ve Sunucusu Acun Ilıcalı, katıldığı bir düğün töreninde avukat cübbesi giyerek nikâh kıymıştır.

Avukatlık mesleği, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda belirtildiği gibikamu hizmetidir. Bu hizmetin özel bir cübbe ile ifası da aynı kanun kapsamında bir zorunluluktur. Avukat cübbesi sadece avukatlar tarafından ve sadece duruşmada giyilir. Avukat cübbesi, düğün törenlerinde, gezmelerde, eğlencelerde giyilebilecek ya da öylesine sırtınıza takıp çıkabileceğiniz sıradan bir kıyafet değil, adaletin ve bağımsızlığın sembolüdür. Kutsal cübbemiz kimsenin şov ya da magazin malzemesi olamaz.

Meslektaşlarımız, bu cübbeyi omuzlarında taşıdığı için şiddete uğruyor, hatta öldürülüyor. Daha dün, bir meslektaşımız cübbesinin onuruyla avukatlık görevini ifa ettiği için kendi ofisinde öldürülmüştür. Avukat olmadığı halde bir avukatın onuru olan cübbesini giyip kutsal değerlerimize saygısızlık yaparak, magazin malzemesi olacak şekilde nikâh kıyan Acun Ilıcalı'yı ŞİDDETLE KINIYORUZ. Haddini aşan Acun Ilıcalı'yı tüm avukatlardan özür dilemeye davet ediyoruz.

Mersin Barosu Başkanlığı"

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Acun Ilıcalı Ebru Şahin Cedi Osman Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

D:

Bu adam son zamanlarda baya sıkıcı olmaya başladı.

Cevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
by nokta :

bu tarz gurupların önüne geçmek lazım buna tabipler birliğide dahil.

Cevap Yaz 15 10 Yayından Kaldır
500
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